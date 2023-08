1. Disponibilidade

Tem tempo para cuidar de um cão? Os cachorros, por exemplo, exigem inicialmente mais cuidados e atenção para garantir que não se magoam, precisam de apoio no seu treino e ajuda na adaptação a novos lares. À medida que crescem, vão continuar a precisar de fazer regularmente exercício, o que exige disponibilidade e atenção. Se o tutor trabalha a tempo inteiro, estando fora o dia todo, é necessário definir quem tome conta do cão durante o dia, ajudando a treiná-lo enquanto for jovem ou levando-o a passear e garantindo que tem água à sua disposição. Também nas férias, viagens de trabalho, ou noutros períodos de ausência, deverá haver um plano para que o cão não sofra com a mudança de ambiente.

2. Ambiente familiar

Toda a família está de acordo? Ter um cão deve ser uma responsabilidade de todos, incluindo os filhos. Pode precisar de tempo para ensinar às crianças mais novas como se devem comportar com um cão. Ensiná-las a lidar com o animal de estimação (por exemplo, não incomodar o cão quando está a dormir ou a comer, não o apertar ou não lhe dar comida da mesa), ajudará a mantê-las seguras, à medida que crescem juntos, e reforçar o seu papel de responsabilidade.

3. Organização

Como é o espaço em que vai estar o cão em casa? Ele precisa de um ambiente seguro e simultaneamente estimulante, que se adapte às suas necessidades. Ter uma cama própria onde possa refugiar-se e sentir-se seguro, comedouro e bebedouro num sítio estipulado e brinquedos adequados às suas necessidades, contribuirá a criar rotinas e bons hábitos de comportamento.

4. Custos

Consegue suportar financeiramente as necessidades do seu cão, incluindo o seguro para animais de estimação, a alimentação, as despesas do médico veterinário, de grooming, além de brinquedos e acessórios (cama, trela, coleira)? Apesar de o custo de ter um cão poder variar consoante a raça, a idade, a saúde, o estilo de vida do tutor e o estilo de vida do animal de estimação, estes fatores devem ser considerados para fomentar a saúde e o bem-estar do cão a longo prazo.