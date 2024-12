O "boletim de voto" online inclui ainda as palavras "auricular", "fogos", "inclusão", "INEM", "jovem", "polícia" e "transportes", para além das três palavras que, de momento, lideram a votação: "conflitos", "imigração" e "liberdade”, aqui listadas por ordem alfabética, não por ordem de preferência dos votantes.

A votação decorre até ao último segundo do dia 31 de dezembro. O anúncio da vencedora desta edição acontecerá a 7 de janeiro de 2025.

A lista das candidatas a Palavra do Ano 2024 foi anunciada no passado dia 2 de dezembro, no Mercado do Bolhão, no Porto, e desde então, “milhares de pessoas já votaram nesta iniciativa da Porto Editora e da Infopédia que pretende fazer um retrato fiel dos acontecimentos que marcam a nossa vida coletiva, destacando a relevância das palavras e o dinamismo da língua portuguesa”, salienta a organização.

Este é um concurso que, de acordo com a Porto Editora, “faz um retrato fiel dos acontecimentos que marcam a nossa vida coletiva e destaca a relevância das palavras e o dinamismo da língua portuguesa”.

Esta iniciativa já levou à eleição de “professor” (2023), "guerra" (2022), "vacina" (2021), "saudade" (2020), "violência doméstica" (2019), "enfermeiro" (2018), "incêndios" (2017), "geringonça" (2016), "refugiado" (2015), "corrupção" (2014), "bombeiro" (2013), "entroikado" (2012), "austeridade" (2011), "vuvuzela" (2010) e "esmiuçar" (2009).