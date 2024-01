Da votação que decorreu entre 30 de novembro e 31 de dezembro em Palavra do Ano, resultou a eleição de “professor” como Palavra do Ano 2023. O segundo lugar no pódio das palavras mais votadas é ocupado por "médico", seguindo-se "inteligência artificial". A lista de candidatas ao título fica completa com "médico" e "inteligência artificial" com uma diferença de apenas 29 votos. Seguem-se as palavras "inflação", "habitação", "conflitos", "jornada", "clima", "demissão" e "navegadoras".

“Esta lista retrata a vida coletiva do país ao longo de 2023 e foi elaborada através das sugestões deixadas no site da Palavra do Ano, das propostas de várias escolas do país, das pesquisas online e mobile nos dicionários da Porto Editora e do acompanhamento da realidade da língua nos meios de comunicação e redes sociais”, recorda a Porto Editora.

créditos: Porto Editora

Ainda de acordo com a mesma entidade a Palavra do Ano “tem como principal objetivo sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, património vivo e precioso de todos os que nela se expressam, acentuando, assim, a importância das palavras e dos seus significados na produção individual e social dos sentidos com que vamos interpretando e construindo a própria vida”.

Sublinhe-se que em 2022 a Palavra do Ano foi “guerra”, antecedida em 2021 pela palavra “vacina”. No ano de 2020, o termo eleito foi “saudade” e em 2019 sagrou-se a mais votada a expressão “violência doméstica”. A Palavra do Ano vem a ser eleita desde o ano de 2009, momento em que ganhou relevância a palavra “esmiuçar”.