Inspirada pelo incrível trabalho do pessoal de saúde face à pandemia provocada pela COVID-19, a iniciativa online foi criada para apoiar estes heróis com notas de agradecimento.

Coletivamente, todos poderão participar no evento, de transmissão ao vivo e, juntos, irão desenhar ou escrever uma nota de agradecimento que será depois enviada aos hospitais locais para que os médicos e enfermeiros possam decorar as suas enfermarias com estas mensagens.

O objetivo do evento é estabelecer um novo título Guiness World Records para o maior número de notas escritas à mão carregadas no Instagram no espaço de uma hora (o primeiro Recorde Mundial do Guinness da Charity foi para a maioria de lápis doados para instituições de caridade, totalizando 1.009.500).

Os utilizadores/participantes vão postar a sua nota ao usar a hashtag #CrayonCollection.

Para saber mais sobre a iniciativa, visite o site criado para o efeito.