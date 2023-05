O concurso Close-Up Photographer of the Year (CUPOTY) celebra anualmente o mundo que nos rodeia, premiando as melhores fotografias de detalhe.

Paralelamente, a competição lança também um desafio temático, cujo tema este ano era 'Minimalismo'. O objetivo passava por enquadrar na fotografia o mínimo de elementos possível.

As fotografias vencedoras foram anunciadas recentemente e vale a pena ver como, com tão pouco, se conseguem criar resultados tão belos.

