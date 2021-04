O cabelo de Napoleão Bonaparte, um meteorito ou um preservativo de há 200 anos são alguns dos itens mais raros que foram a leilão através da Catawiki, mercado online da Europa para itens exclusivos selecionados por especialistas, que recentemente atingiu a marca de 10 milhões de objetos leiloados na plataforma.

Um boné de Michael Jackson, usado no videoclip Smooth Criminal, um vestido de Lady Gaga, usado pela cantora num evento especial realizado no dia de Ação de Graças em 2011, ou o álbum de banda desenhada mais caro do mundo do Campeonato do Mundo do México 1970, são alguns dos objetos mais curiosos leiloados na Catawiki, para os quais o público da plataforma tem se mostrado disposto a investir grandes quantias de dinheiro.

Por exemplo, pelo chapéu de Michael Jackson, um comprador belga pagou 10.000 euros, enquanto pelo vestido de Lady Gaga foram oferecidos até 7.000 euros. O álbum, entretanto, foi criptografado em 12.000 euros.

Mundo da música tem dos objetos mais curiosos

O mundo da música tem um papel importante entre os objetos mais curiosos que têm despertado o interesse dos compradores da Catawiki. Uma guitarra original pertencente a Kurt Cobain, e autografada pelo artista americano, foi leiloada na plataforma por um valor total de 15.000 euros. Além disso, os colecionadores amantes da música também tiveram acesso a um leilão para o cabelo de George Harrison, guitarrista dos Beatles, um dos mais raros objetos leiloados na plataforma.

Não só os objetos relacionados com a música têm despertado o interesse dos compradores, mas todos os tipos de peças históricas, de épocas diferentes e com um lado mais do que curioso, têm passado pela galeria online da plataforma. Napoleão Bonaparte, imperador francês do início do século XIX, tem o cabelo mais caro do mundo . Um dos seus cabelos foi comprado por um belga, que pagou 2.000 euros por este item exclusivo.

Outra das peças mais curiosas leiloadas na Catawiki é um preservativo com 200 anos, que se tornou no mais caro do mundo. Um holandês comprou este curioso objeto por 600 euros.

Objetos do além...

Os compradores da Catawiki também voltaram a sua atenção para objetos "do outro mundo". É o caso de um meteorito lunar, obtido por um colecionador holandês, que pagou 4.900 euros. No entanto, a história terrestre antiga também não fica atrás. Um dos itens mais exclusivos da plataforma, um tijolo de Lego coberto a ouro, viajou até o Reino Unido depois de um comprador pagar 19.500 euros.

créditos: Catawiki

A Catawiki comemora a venda de 10 milhões de artigos. E foi uma espanhola, de Palma de Maiorca, quem adquiriu este artigo, um anel em ouro branco de 18 quilates.

Os próximos leilões

Nos próximos meses, novos leilões vão ser lançados como um cartão postal assinado por Hergé para felicitar os "amigos" de Tintim no Natal de 1957, no qual o autor expressa o seu desejo de que a Guerra do Suez não ocorra e que tem um valor estimado de 48.000 euros. E um carro Plymouth Superbird, homologado para corridas da NASCAR no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, no valor de 175.000 euros.