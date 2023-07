Ficção

A Boneca

É de deixar os pelos em pé – e não é de frio. Recomenda-se que o novo livro da islandesa Yrsa Sigurdardóttir – o quinto volume da série DNA – seja lido com precaução e nunca às escuras. Caso contrário, o leitor deve prosseguir assumindo total responsabilidade pelos efeitos causados. Desengane-se quem pensa que o delicado título A Boneca traz consigo uma história de encantar. Basta explicar que esta arrepiante personagem é encontrada no mar frio da costa islandesa e o primeiro impulso de quem a encontra foi devolvê-la às águas. Um agradável passeio de barco em família, para mãe e filha estarem juntas, trouxe à tona segredos do passado. Esta é mais uma história para atuação da conhecida dupla islandesa, o detetive Huldar e a psicóloga infantil Freyja. Tudo era normal, bonito e límpido – até que a aterrorizante boneca é apanhada na rede de pesca. Naquela noite, a mãe publica uma foto da boneca nas redes sociais; pela manhã ela está morta – e a boneca desapareceu. Um gesto de ternura desencadeia uma série de acontecimentos fatídicos que, anos mais tarde, estarão ligados através de uma única testemunha desaparecida: a criança que levou a boneca para casa.

A Boneca (Quetzal), de Yrsa Sigurdardóttir, tem o preço de 20,9 euros. Lançamento a 3 de agosto.

O Diabo em Pessoa

Noite de Ano Novo. Sete mulheres reúnem-se à volta de uma cabeça decepada num quarto de hotel de mau aspeto. Cada uma delas tem uma boa razão para a ter cortado… cada uma delas jura que não o fez. Mas, para se protegerem mutuamente, têm de descobrir quem cometeu o crime. Sete mulheres muito diferentes, cada uma numa busca muito particular por respostas. E por vingança. À medida que seguimos estas mulheres — e a inspetora encarregada da investigação do caso —, descobriremos como cada uma delas conheceu, amou e, em última instância, não pôde deixar de odiar o homem cuja cabeça jaz numa mesa no centro do quarto. A companheira, a adolescente, a ex, a jornalista, a colega de trabalho, a amiga leal, a mulher que o criou. Quem matou Jamie Spellman?

O Diabo em Pessoa (Bertrand Editora), de Rose Wilding, tem o preço de 18,8 euros.

Complicações

Conhecido pelo seu requinte e discrição, o Hotel Louis XVI em Paris atraiu durante décadas uma clientela internacional dos mais ricos e famosos. Agora, após uma renovação extensa e sob nova gerência, há hóspedes fiéis que regressam para a grande noite de reabertura e caras novas que conseguiram assegurar reservas muito cobiçadas. Ansiosamente à espera deles está Olivier, o novo gerente, e Yvonne, a sua assistente. Ambos darão o seu melhor para continuar a tradição de excelência do hotel, mas nem mesmo eles estavam preparados para o que aconteceu naquela noite de setembro.

Gabielle deseja recuperar de um divórcio brutal e fica surpreendida ao descobrir um novo amor – caso esteja disposta a arriscar uma última vez. Alaistair pensa em pôr termo à própria vida, mas acaba por salvar a de outra pessoa. A carreira de Patrick, um político da alta-roda, será manchada por um escândalo após um encontro no hotel. E Judythe e Richard verão a viagem de uma vida ser afetada por uma emergência, deixando em suspenso o futuro com que há tanto sonhavam. Abalados pelos acontecimentos desta noite, todos os que cruzam as portas do hotel terão de se preparar para as ondas de choque, pois depressa se torna evidente que se adivinham novas tempestades no horizonte.

Complicações (Bertrand Editora), de Danielle Steel, tem o preço de 17,7 euros.

A Cozinheira de Frida

A Cozinheira de Frida é um livro muito vivido e rico nas descrições dos trajes e penteados de Frida, ao mesmo tempo que capta as suas pinturas e os elementos que retratou, como a abundância da natureza nas frutas, plantas e animais. A herança de uma pintura misteriosa revelará segredos de família, numa trama que coloca em jogo a busca pela identidade e o verdadeiro valor da arte. Protagonizada por duas mulheres fortes, audazes e sonhadoras, a história foca-se na amizade, no amor e na lealdade como fontes de sobrevivência e mostra um lado mais pessoal e íntimo da artista. Florencia Etcheves, premiada autora, dá-nos a conhecer um lado mais pessoal e íntimo da artista.

A Cozinheira de Frida (Planeta de Livros), de Florencia Etcheves, tem o preço de 19,9 euros.

Prisão de Gelo

O medo que Felicity tem do seu ex-marido Freddie levou-a a uma pequena ilha no meio da Antártida. Sempre que um navio se aproxima, procura um esconderijo e observa os passageiros com o seu binóculo. Espera ansiosamente que o inverno chegue e que o gelo isole a ilha do resto do mundo durante alguns meses. Finalmente, chega o último navio da temporada… e o pesadelo de Felicity torna-se realidade. Freddie está a bordo e não vai descansar até a ver cara a cara.

Prisão de Gelo (Marcador), de Sharon Bolton, tem o preço de 19,9 euros.

Ideiafix e os Irredutíveis. Em Lutécia não há Parança!

Estamos no ano 52 antes de Cristo. Toda a Lutécia está ocupada pelos Romanos... Toda a Lutécia? Não! Um pequeno grupo de irredutíveis animais lutecianos, liderados por Ideiafix, resiste ainda e sempre ao invasor. E a vida não é nada fácil para o general Labieno e a corja de cães que tentam romanizar Lutécia...Em Lutécia sê luteciano, por Canitatis! Dois anos antes de Ideiafix encontrar Astérix e Obélix à saída de uma charcutaria de Lutécia em A Volta à Gália de Astérix, este terceiro álbum de Ideiafix e os Irredutíveis leva os leitores a percorrerem as ruas da cidade, permitindo-lhes descobrir desde as catacumbas do Palácio da Loba até à Grande Torre dos Pombos. Os pequenos e os grandes fãs dos nossos heróis gauleses vão encontrar neste álbum todo o humor e espírito de aventura que fazem o sucesso de Astérix, criado pelos geniais René Goscinny e Albert Uderzo em 1959.

Ideiafix e os Irredutíveis. Em Lutécia não há Parança! (ASA), de David Étien e Philippe Fenech, tem o preço de 9,9 euros.

Não Ficção

A História do Universo em 100 Estrelas

Será que é possível conhecer a história do Universo em 100 Estrelas? Florian Freistetter, um reconhecido astrónomo austríaco propõe que façamos uma viagem pelo Cosmos. As estrelas são tão variadas como o Universo em si. Brilhantes ou ténues, próximas ou distantes, famosas ou anónimas, grandes ou pequenas, mortas ou ainda por nascer, encarnadas, amarelas, azuis e brancas (mas, nunca verdes, como aprendemos neste livro), entre as estrelas escolhidas por Florian Freistetter encontra-se a GRB 080319B, a estrela mais distante que já vimos no espaço a olho nu; a Gamma Draconis, a estrela que provou que a Terra gira sobre o seu próprio eixo; a V1364 CYGNI, fundamental na descoberta da matéria negra; ou a Algol, chamada de Estrela do Diabo graças ao seu misterioso piscar. O autor apresenta-nos, ainda, um conjunto de cientistas que foram fundamentais para estas descobertas como Isaac Newton ou James Bradley, Dorrit Hoffleit, que contou pela primeira vez as estrelas, ou Annie Jum Cannon que revolucionou o modo como as classificamos.

A História do Universo em 100 Estrelas (Planeta de Livros), de Florian Freistetter, tem o preço de 17,5 euros.

Rita Lee: Outra Autobiografia

Neste seu segundo relato na primeira pessoa, a artista, conhecida por ser a mãe do rock no Brasil, partilha os últimos dias de vida. São episódios reais do seu quotidiano, enquanto lidava com um cancro em plena pandemia, mas também os sentimentos que a assaltavam. Este é um relato honesto que comove, mas onde há sempre uma pitada de humor. “Faz pouquíssimo tempo que notei que estou velha, coisa de dez anos para cá, quando abandonei os palcos. A sensação é a de que eu nunca fui tão eu mesma como sou hoje”. E até há espaço para um pequeno resumo da sua primeira autobiografia. O texto que começa por descrever “uma menina tímida mas safada”, termina assim: “hoje, já velhinha, está careta, tem pouquíssimos amigos humanos e mora numa casinha no meio do mato com seus bichos e suas plantas e é feliz para sempre. Fora o resto. The end”.

Rita Lee: Outra Autobiografia (Contraponto), de Rita Lee, tem o preço de 16,7 euros.

Jornadas pelo Mundo

De Marselha a Pequim, Bernardo Pinheiro Correia de Melo – que mais tarde assumiria o título de Conde de Arnoso – relata nove meses de viagem até ao coração da China, em 1887, para a assinatura do tratado sobre a tutela portuguesa de Macau. Pelo meio, peregrina aos lugares do colonialismo europeu, do Mediterrâneo e de Suez, a Hong Kong ou a Singapura. O livro daí nascido dá pelo nome de Jornadas pelo Mundo e foi publicado pela primeira vez em 1895. É agora integrado na coleção Terra Incognita da Quetzal, com prefácio e preciosas notas de Francisco José Viegas.

Jornadas pelo Mundo (Quetzal), de Conde de Arnoso, tem o preço de 15,5 euros.

Filosofias em 30 Segundos

“Penso, logo existo”, existencialismo, materialismo dialético? O método socrático e a desconstrução? Claro, o leitor sabe o que significam. Isto é, já ouviu falar deles. Mas sabe o bastante para participar numa discussão ao jantar ou deslumbrar o bar com o seu conhecimento? Filosofias em 30 Segundos é uma abordagem revolucionária para dominar as 50 escolas de filosofia mais importantes. O livro desafia os maiores pensadores a deixarem de se preocupar com o significado do significado e explica as ideias filosóficas mais complexas - nunca usando mais do que duas páginas, 300 palavras e uma imagem metafórica. Aqui, num único volume, o leitor pode ter um vislumbre dos cérebros dos nossos maiores filósofos e compreender conceitos complexos, tais como o imperativo categórico de Kant, sem acabar num quarto às escuras com um saco de gelo na cabeça.

Filosofias em 30 Segundos (Marcador), de Barry Loewer, tem o preço de 13,9 euros.

Mini Traumas

Todos vamos perder entes queridos, cerca de metade irá divorciar-se e muitos acabaremos por sofrer lesões físicas ou padecer de doenças – traumas com T Grande que, é sabido, podem levar a distúrbios de saúde mental, como ansiedade e depressão. Ainda assim, são as experiências mais subtis, como os desentendimentos entre pais e filhos, a opressão entre pares, a humilhação nas aulas, as mudanças de escolas e empregos ou a constante luta para que o dinheiro chegue ao fim do mês, que provocam a leve sensação de que algo não está bem. Não sabemos o que se passa de errado, mas sentimos que nada está certo. Trata-se de acontecimentos aparentemente insignificantes, que têm grande impacto no bem-estar emocional e na saúde mental. A acumulação das mazelas da vida, dos pequenos golpes que se vai sofrendo e que impedem que nos sintamos bem. Segundo Meg Arroll, doutorada em Psicologia, são Mini Traumas e exigem grandes soluções, tal como explica no livro que a Bertrand acaba de publicar. A autora leva a sério os sentimentos de ansiedade, perfeccionismo desajustado, apatia e autossabotagem e guia o leitor em busca de respostas e ferramentas práticas para começar a viver a vida que deseja.

Mini Traumas (Bertrand Editora), de Meg Arroll, tem o preço de 17,7 euros.

Cure o Seu Intestino

O número de pessoas com doenças e problemas intestinais tem aumentado de dia para dia: só a Síndrome do Intestino Irritável (SII) afeta 10% da população portuguesa, o que representa cerca de um milhão de pessoas. Vera Dias sentiu-o na pele durante anos a fio. Até que, por fim, recebeu o diagnóstico. No entanto, percebeu que a medicina tradicional não seria suficiente e começou a investigar a fundo as doenças do intestino. O resultado está em “Cure o Seu Intestino – Guia Prático e descomplicado para melhorar mesmo a saúde intestinal”.

Licenciada em Biologia e mestre em Biotecnologia Vegetal, a autora propõe uma abordagem integrativa que testou nela própria com sucesso e que lhe permite viver sem sintomas até hoje. Neste livro, o leitor vai encontrar, para além de ensinamentos, receitas de sumos, bolachas e até pão que ajudam a equilibrar a flora intestinal e a ser mais saudável.