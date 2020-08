Independentes, por vezes irrequietos e sem dúvida vaidosos, estes animais fazem as delícias de qualquer perfil das redes sociais, havendo ainda aqueles que atingem a fama nos vídeos de Youtube ou nas páginas de Instagram.

Afinal, quem não gosta de os ver nos seus melhores (ou mais engraçados) momentos?

Para que possa imortalizar este dia e fazer do seu gato o seu modelo preferido, a WIKO, empresa europeia de smartphones, dá-lhe 5 dicas sobre como o fotografar com o seu equipamento móvel.

1. Não desperdice a luz natural

A luz natural é uma prioridade em quase todos os géneros de fotografia e permite tirar fotos bem iluminadas do seu animal de estimação.

Para fotos em ambientes fechados, posicione o seu gato junto a uma grande janela num dia ensolarado. Se a luz for muito forte, use cortinas para diminuí-la. Para fotografia ao ar livre, opte por uma área de sombra pois a luz em redor fará com que os olhos do seu animal brilhem e sobressaiam ainda mais!

2. Foque-se nos olhos dele para uma imagem repleta de emoção

Se quiser tirar fotos comoventes e expressivas do seu animal de estimação, foque-se nos olhos dele. Os olhos dos felinos, com todas as suas variações de cores, oferecem resultados incríveis. Pode tirar close-ups ou cortar as fotos para que apenas os olhos fiquem visíveis.

Ao tirar fotos em ambientes fechados, verifique se há luz ambiente suficiente para destacar os olhos do seu gato – este tipo de fotografia funciona muito bem em paredes brancas!

3. Coloque-se ao nível dele – tem novas perspetivas e ele fica mais confortável

Se se colocar ao nível do seu animal de estimação, terá muitas perspetivas únicas para explorar. Além disso, fará com que o seu gato fique mais confortável. Se tirar sempre as fotografias de pé – ou seja, de cima para baixo -, provavelmente terá de as cortar e isso diminuirá a qualidade da imagem.

Quanto mais próxima a câmara do smartphone estiver do animal, mais fácil será conseguir aquela fotografia que faz disparar os likes no Instagram.

4. Seja paciente com ele para evitar desconforto desnecessário

Os gatos são animais vaidosos, mas isso não quer dizer que estejam sempre na disposição de serem os modelos dos humanos. Lembre-se que o conforto do seu animal está em primeiro lugar. Se ele estiver a dormir, aproveite o momento e tire fotografias calmas.

Independentemente do resto, nunca o force a posar para si, a menos que queira acabar arranhado ou mordido. Se o deixar desconfortável sempre que vir o smartphone, então dificilmente ficará interessado em voltar a posar.

Torne o processo confortável e seguro. Dê-lhe recompensas e deixe-o ir embora se quiser dormir ou distrair-se.

5. Não se esqueça da selfie

Se o seu animal de estimação gosta de mimos, é provável que consiga excelentes selfies com ele!

Uma das maneiras mais fáceis de tirar uma selfie com um animal de estimação é distraí-lo ou colocar o brinquedo preferido dele na mesma linha de visão do smartphone. Isso chamará a atenção dele e fará com que pareça que está a olhar diretamente para a câmara.

Outra maneira de tirar uma selfie bem-sucedida é primeiro brincar com ele – o seu gato estará mais disponível a posar consigo quando estiver relaxado.