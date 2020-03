Luke Hope é um designer londrino de 46 anos que cria objetos decorativos e utensílios em madeira maciça, incluindo loiça, talheres, jarras, floreiras, ferramentas de jardinagem, joias e até esculturas, abordando sempre o design e a criação com o mesmo cuidado e sentimento, independentemente de se tratarem de peças funcionais para uso doméstico ou de peças escultóricas que, segundo o artesão, aportam uma sensação de calma e de tranquilidade a quem as admira.

O artista britânico, que esculpe e modela peças únicas, combinando ferramentas e métodos de escultura tradicionais com técnicas e tecnologias modernas, encontra inspiração em tudo o que o rodeia, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue. Da arquitetura pura e dura até à dobra num pedaço de tecido ou um papel amachucado, passando pelas criações de outros designers e artistas, a influência pode surgir do nada e aparecer de qualquer lado.

Há duas década, Luke Hope chegou a estudar design, mas a vida empurrá-lo-ia para outras áreas. Em 2014, voltou a aproximá-lo. Foi a tranquilidade que envolve todo o processo criativo que o levou a deixar-se (re)conquistar. "Foi a natureza meditativa de fazer algo à mão, trabalhando devagar para criar novas formas a partir de um único pedaço de madeira", explica no seu site pessoal. "Estou grato por ter reencontrado o meu caminho e ter voltado a criar", assume.

A raiz de nogueira, o carvalho, o olmo e o plátano são algumas das matérias-primas de eleição do artista, que já conta no currículo com uma série de exposições coletivas no seu país natal. "Sempre gostei de trabalhar com madeira", confidencia. "A primeira coisa que fiz foram umas colheres esculpidas à mão", refere ainda o artesão. Paralelamente, Luke Hope, tem desenvolvido linhas exclusivas de peças a pedido de alguns dos chefs e restaurantes mais famosos do mundo.