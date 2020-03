A carreira de Eden Kozokaro como tatuador começou quando um dos seus amigos comprou a máquina de tatuar mais barata que encontrou no eBay.

“O meu amigo deixou-me experimentar e, eventualmente, acabou por tornar-se no meu primeiro cliente. Então, na altura, fazia tatuagens de graça aos meus amigos.", disse Eden Kozokaro à revista Inked Magazine.

O artista confessa que a cultura das tatuagens em Israel ainda é muito pequena, estando a viver atualmente nos Estados Unidos da América.

”Os meus amigos tatuadores e eu continuamos a dar o nosso melhor para mostrar que as tatuagens são mais uma forma de expressão de arte. Encontrei uma maneira de expressar o meu conhecimento de pintura clássica através de um tamanho que encaixasse nas pessoas que não querem comprometer-se com uma ‘manga’ ou um grande trabalho", explicou Eden, o que o levou a dedicar-se às micro tatuagens.

"Tento projetar o mais pequeno e minimalista possível. No design, acredito que menos é mais".

Agora, Eden faz parte da prestigiada equipa da Keith ‘Bang Bang’ McCurdy, o estúdio em Nova Iorque, EUA, que já deixou a marca em peles como Rihanna, Justin Bieber e Miley Cyrus. Muitos consideram-no o tatuador mais famoso do mundo, ou, como alguns dizem, o tatuador com mais famosos no mundo.