Arquiteta portuguesa que desenvolve soluções solares apoiadas em tecnologia que imita a fotossíntese é finalista de prémio europeu

“A tecnologia DSSCs (células solares sensibilizadas por corantes) permite transformar o mobiliário e os objetos domésticos em fontes de energia renováveis, oferecendo uma solução inovadora que ajudará a promover a transição energética da União Europeia (UE) para a utilização de uma energia mais verde”, refere a finalista portuguesa.

Com sede no Porto, o desafio da start-up de Rita Gomes é desenvolver uma gama de mobiliário, económico e ecológico, com capacidade para fazer o aproveitamento e o armazenamento da energia solar. "A nossa missão passa por criar soluções inovadoras em que possamos aplicar, à escala mundial, as vantagens desta tecnologia solar integrada no mobiliário, contribuindo assim para um futuro mais sustentável e ambientalmente mais responsável", reforça a arquiteta.

No centro do design que desenvolve está um processo de incorporação de células solares sensibilizadas por corantes (DSSCs - sigla do inglês dye-sensitized solar cells) em peças de mobiliário e utensílios domésticos. "Esta fusão entre o design e a tecnologia permite criar produtos esteticamente bonitos que não só enriquecem os espaços habitacionais, mas desempenham, efetivamente, um papel ativo na redução da pegada de carbono", explica Rita Gomes.

A Seenergy utiliza células solares sensibilizadas por corantes que imitam o processo de fotossíntese nas plantas, convertendo a luz em eletricidade. Ao contrário dos painéis solares comuns, as células solares podem ser utilizadas em ambientes fechados, dado que não precisam de luz solar direta. Uma vez recolhida, a energia é armazenada numa bateria que é integrada nas peças de mobiliário, podendo depois ser utilizada para carregar dispositivos ou acender luzes através de uma entrada USB.

"Estamos a desenvolver uma gama de produtos, entre os quais uma mesa de cabeceira que é alimentada a energia solar, onde todo o tampo é composto por tecnologia DSSCs", acrescenta Rita.

A jovem empreendedora espera que o seu exemplo e contributo nesta área sirvam de inspiração para público feminino para que, cada vez mais, as mulheres assumam cargos de liderança no setor da energia.

"Enfrentei alguns desafios, principalmente relacionados com estereótipos sobre o papel e as capacidades que a mulher tem na área da tecnologia", admite. "Esses desafios vieram fortalecer o meu compromisso com a excelência e reforçar a minha convicção de que a inovação e a liderança não têm género”.

Em novembro de 2023, a Seenergy ganhou um primeiro prémio de 10 mil euros, na categoria de New European Bauhaus, na final do EIT Jumpstarter do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, uma iniciativa que distingue grandes inovações tecnológicas que possam ajudar a Europa a enfrentar alguns dos seus desafios mais prementes.

A arquiteta portuguesa irá investir o valor deste prémio no seu projeto em curso e, através de parcerias que pretende estabelecer com a Universidade do Porto e com líderes do setor, a Seenergy pretende acelerar o desenvolvimento do seu conceito e produtos e lançá-lo até ao próximo ano.

"Mais do que um prémio, esta distinção reflete a validação de que os nossos esforços estão alinhados com os objetivos da União Europeia nas áreas da sustentabilidade e da inclusão, e com a qual poderemos ter um impacto significativo neste campo", refere a finalista.

Rita Gomes é uma das três finalistas dos Prémios Europeus de Energia Sustentável 2024, na categoria de "Mulheres na Energia". O prémio distingue mulheres que lideram projetos e atividades inovadoras que, quando replicadas, podem ajudar a promover a transição para a utilização de fontes de energias mais sustentáveis na Europa. É dada especial atenção ao contributo feminino nesta iniciativa, por forma a impulsionar a integração, em termos de género, e apoiar a igualdade de oportunidades no setor da energia.

As outras finalistas são Françoise Réfabert da França, e ainda Karolina Attspodina da Alemanha. Françoise desenvolveu uma visão inovadora na área do financiamento acessível para renovações ao nível da energia doméstica. Karolina tem a missão de trazer a energia solar para as varandas dos espaços habitacionais, através de kits de bricolage.

Os​ Prémios Europeus de Energia Sustentável ​ (Prémios EUSEW) distinguem pessoas e projetos que sejam notáveis pela sua inovação e empenho em termos de eficiência energética e energias renováveis. Os nove finalistas foram selecionados por um júri em três categorias: "Inovação", "Ação de Energia local" e "Mulheres na Energia". Os finalistas serão agora submetidos a uma votação pública online, que estará aberta até dia 2 de junho, sendo os vencedores anunciados durante a cerimónia de entrega dos Prémios EUSEW, em junho de 2024. ​