Cristiano Ronaldo foi uma das vária estrelas mundiais que marcaram presença no 'Ring Of Fire', evento de boxe realizado em Riade, este sábado, e acabou por se sentar ao lado de Anthony Joshua, uma referência no que diz respeito a esta mesma modalidade desportiva. A dada altura, o jogador foi filmado a conversar com o também atleta... sobre a mulher, Georgina Rodríguez.

Na filmagem, disponível mais abaixo, Cristiano diz a Joshua: "A minha mulher é metade espanhola e metade argentina".

"É latina", disse ainda o português, repetindo estas palavras mais algumas vezes.

Ora veja:

