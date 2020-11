Os convidados são de luxo e autênticas referências nas suas áreas. Desde Ricardo Mendoza, especialista em resultados máximos e fundador do evento MomentUM, a Tim Vieira, CEO & investidor do Shark Tank, passando por José Roberto Marques, Presidente do IBC Coaching, autor best seller e pioneiro de coach no Brasil e, claro, sem esquecer Tony Robbins, autor best-seller, estratega de vida e de negócios, filantropo e coach número um do mundo.

Para Ricardo Mendoza, ter este convidado especial é um sonho tornado realidade. “É o comprovar de que o trabalho, a persistência e a dedicação valem sempre a pena, mesmo nos momentos mais desafiantes. Esta é a primeira participação do Tony num evento em português, gratuito e online, usando a sua imagem e nome. É inédito e muito dificilmente voltará a repetir-se este painel”, disse em entrevista exclusiva ao SAPO Lifestyle.

Também irão participar algumas caras conhecidas da televisão, como Teresa Guilherme e Catarina Furtado, na qualidade de Embaixadora da Goodwill - UNFPA e Presidente da Associação Corações com Coroa.

No dia 21 de novembro, sábado, estes e outros convidados juntam-se para um novo MomentUM, depois de um ano marcado por uma pandemia.

Nas palavras do fundador de MomentUM, este evento vem na altura certa quando estamos todos a precisar de uma motivação maior: “Este evento vai trazer-nos outras perspetivas que usualmente não conseguimos ver com o stresse, ansiedade, depressão, medo e insegurança, independente das áreas da nossa vida. Acreditamos que existe um momento onde tudo pode mudar, esse momentUM é o AGORA”.

Devido à situação de emergência sanitária que se vive atualmente, tudo irá acontecer online, sem público presencial, o que se torna num desafio para um evento desta dimensão e características.

“Vivemos provavelmente os tempos mais difíceis de toda a nossa geração. Por vezes injustos, incertos e com uma carga emocional muito forte. Contudo, depende da missão, propósito e atitude de como encaramos as situações”, refere Ricardo Mendoza.

“A grande maioria dos palestrantes do cartaz já trabalha no digital, nomes reconhecidos internacionalmente como o José Roberto Marques, o Tony Robbins e eu, estamos mais habituados à energia, emoção e entusiasmo presencial. No entanto, apesar do desconforto, não deixamos de nos adaptar e reposicionar, mais do que para manter a proximidade com as pessoas, é estar alinhado com a missão de apoiar e dar a volta ao desafio que TODOS vivemos. Há que fazer escolhas”, conclui.

Inspirar. Inspirar. Inspirar

O objetivo deste evento é o de inspirar milhares, ou mesmo milhões, de pessoas e organizações a compreenderem que com o seu poder individual e coletivo e a sua determinação podem transformar todas as circunstâncias da sua vida.

Inspiração é a palavra-chave atualmente? Na opinião de Ricardo, a resposta é peremptória. “Sim. As pessoas precisam de se sentir seguras, confiantes, com harmonia familiar, com estabilidade profissional, financeira e de terem um sentido, uma direção para onde ir. Por isso é fundamental terem fé, energia, consistência e, mais que tudo, envolvimento fundado em valores fortes, ao lado do que está certo. Temas como liderança e foco nas soluções, seja a curto, médio ou longo prazo, são também muito importantes no momento atual, tal como ajudar e apoiar os que mais precisam. Juntos somos mais fortes”.

O evento tem ainda como objetivo co-financiar bolsas de estudo a raparigas portuguesas através da Associação sem fins lucrativos Corações com Coroa, presidida por Catarina Furtado, e doar mais de 10.000 refeições a crianças carenciadas por intermédio da PWF – Pirâmide World Foundation, representada por Nazário Vilhena.

Mais do que o maior evento de Coaching e Desenvolvimento Pessoal na Língua Portuguesa, o MomentUM é também uma oportunidade única de aprender com influenciadores lusófonos e líderes mundiais exclusivos.

Ricardo Mendoza deixa ainda umas palavras de motivação que nos podem ajudar a sentirmo-nos mais felizes e abraçar a mudança. “Ver as coisas como são e não pior do são, dá-nos sentido da realidade. É ver tudo sem filtros tendenciosos e prejudiciais, pessimistas ou negativos, com coragem para ir mais além. No caminho, manter os objetivos presentes e com estratégia, determinar um plano específico e flexível, clarificar metas e conseguir ver melhor do que é. Manter a coragem para além dos obstáculos e agir, mesmo com medo, acreditar que daqui a um ano, olhando para trás, o que vou conseguir ver e saber que fiz ou o que não fiz, vale mesmo a pena fazer”.

MomentUM: Quando e onde?

- 21 de novembro de 2020 (sábado)

- Das 10h00 às 13h00 - Acesso Exclusivo VIP e Patrocinadores (oradores de nível mundial com interação com os participantes no final em direto).

- Das 14h00 às 20h00 - Online LIVE Streaming.

As inscrições podem ser feita no site da MomentUM.