Quando pensamos que não existe limite para o bom senso no que toca às escolhas de moda, eis que surgem peças de roupa que deixam qualquer um boquiaberto. O mais engraçado é que há, realmente, pessoas que compram e desfilam nas ruas com as mesmas.

À boleia do site Bored Panda, reunimos uma lista com algumas das mais desastrosas e divertidas peças de vestuário. Veja na fotogaleria abaixo