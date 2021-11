Agora já pode ser a Carrie Bradshaw por uma noite. Descubra como

Como forma de marcar o regresso da série 'O Sexo e a Cidade' ao pequeno ecrã, intitulada And Just Like That, a Airbnb decidiu oferecer aos fãs da série duas estadias únicas no apartamento de Carrie Bradshaw.

Para a ocasião, o apartamento da icónica personagem apaixonada pelos sapatos Manolo Blahnik foi recriado ao mínimo detalhe, assim como o seu closet que está repleto de alguns dos seus looks mais emblemáticos.

"A personagem de Carrie Bradshaw ocupa um lugar muito especial no meu coração, e revisitar o seu mundo para continuar a história de 'O Sexo e a Cidade' tem sido uma grande alegria", diz Sarah Jessica Parker em comunicado. "Fico tão feliz por o nosso público poder experimentar a Nova Iorque de Carrie como nunca antes: que ande com os seus sapatos - literalmente - pela primeira vez".

As duas estadias de uma noite - que terão lugar nos dias 12 e 13 de novembro - vão estar ao preço simbólico de 23 dólares (cerca de 20 euros mais impostos e taxas), em honra dos 23 anos que passaram desde que conhecemos o ícone da moda e as suas amigas. É de salientar que todos os interessados em reservar a estadia devem viver atualmente nos EUA e que os hóspedes são responsáveis pelas suas próprias viagens de e para Nova Iorque.

créditos: Tara Rice

Para além de descerem as escadas do famoso apartamento e alguns cosmopolitans à mistura, os hóspedes vão ser recebidos virtualmente por Sarah Jessica Parker, que os desafiará a refletir sobre como fariam as suas introduções simbólicas aos episódios da série.

Os sortudos vão ainda ter acesso ao icónico closet de Carrie, experimentar alguns dos seus looks e sapatos preferidos, como é o caso do famoso tutu que a personagem usa nos créditos iniciais, e fazer uma sessão de fotografia e styling.

Para celebrar o regresso de Carrie Bradshaw e das suas amigas, a Airbnb fará uma doação ao Studio Museum de Harlem, o museu de arte contemporânea que defende as obras de artistas afrodescendentes.

Os hóspedes interessados devem ter em conta que as regras da casa obedecem estritamente às medidas locais da COVID-19. O pessoal das instalações seguirá as diretrizes locais, estatais e federais aplicáveis, bem como as práticas de segurança COVID-19 da Airbnb, que incluem o uso de máscaras de rosto e a prática de distanciamento social quando exigido pelas leis ou diretrizes locais, e o cumprimento do processo de higienização avançada de 5 passos.

Os fãs que quiserem tentar a sua sorte, podem fazer a sua reserva a partir de segunda-feira, 8 de novembro, às 13:00 horas em airbnb.pt/sexandthecity.