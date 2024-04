A procura ativa de respostas para situações do dia a dia conta com uma nova ferramenta, o Microsoft Copilot (disponível gratuitamente para dispositivos iOS e Android), que permite ao utilizador resumir informação disponível na Internet, simplificando as tarefas de pesquisar, planear e criar.

1. Saiba mais sobre aquilo que vê em tempo real

Imagine que está a fotografar uma paisagem ou a contemplar a Ponte 25 de Abril em Lisboa e quer saber mais sobre o que vê. Pode utilizar um motor de pesquisa tradicional, ou pode poupar tempo e esforço tirando uma fotografia e fazendo uma pergunta como "quantos anos tem esta ponte?" ou "que tipo de paisagem é esta?" O Copilot consolida as fontes da Internet numa resposta única e rápida - e fornece links das fontes onde obteve a informação, caso queira pesquisar mais. Uma vez que a aplicação se baseia em conversação, é fácil fazer perguntas de seguimento que vão ao encontro do que pretende, sem ter de iniciar uma nova pesquisa.

2. Inspire-se para cozinhar enquanto faz compras

Está a ver os saldos num supermercado quando encontra lombos de salmão a um preço incrível, mas não sabe as melhores formas de os preparar e não tem tempo para pesquisar em blogues e vídeos de culinária para se inspirar? Com o assistente de cozinha do Copilot, pode obter receitas e planear menus carregando uma fotografia dos ingredientes no seu carrinho ou na prateleira. Basta escrever ou dizer: "Sou um cozinheiro principiante. O que posso fazer para o jantar com estes ingredientes?", e o Copilot pode criar uma refeição personalizada de acordo com o seu nível de competência e preferências alimentares. Também pode fornecer informações nutricionais e ideias para a substituição de ingredientes, ou até mesmo ajudar em casa, onde pode obter uma receita com base numa fotografia do que tem no frigorífico.

3. Transforme o seu smartphone num agente de viagens

Vai planear com os seus amigos a tão esperada viagem para fora do país com um orçamento limitado. Este processo, em grupo, pode ser desafiante, mas o Copilot facilita a criação de ideias de itinerário de forma rápida e fácil: basta dizer os seus critérios - "Vamos a Itália durante seis dias e adoramos arte e carros desportivos. Planeie a nossa viagem" - e ele criará rapidamente um itinerário personalizado. Pode ainda dar-lhe instruções sobre como reservar bilhetes e fazer reservas e fornecer uma lista personalizada do que incluir na sua mala de viagem. Pode igualmente dar indicações para onde quer ir quando estiver na estrada.

4. Elimine o stresse das compras

Está a fazer um test-drive a um automóvel e pergunta-se o que é que o vendedor não lhe está a dizer, ou está simplesmente numa loja a tentar perceber se uma máquina de café é mais barata na loja concorrente. Em ambas as situações, o Copilot pode ajudá-lo a pesquisar especificações, a comparar preços e a ultrapassar o stresse da sobrecarga de informação. Pode pedir-lhe que "crie uma tabela de carros citadinos com melhor classificação, ordenados por preço e características". Ou pode pedir-lhe para analisar uma fotografia daquela máquina de café - ou de qualquer artigo que queira comprar - e este irá fornecer-lhe uma lista de preços e locais para a comprar ou algo semelhante. O Copilot pode da mesma forma responder a perguntas específicas sobre um produto e fornecer resumos do que as outras pessoas estão a dizer sobre ele na Internet, para além de poder apresentar ideias de prendas para quando estiver “às aranhas” no centro comercial – como jogos populares para a sua sobrinha ou presentes económicos para o seu amigo que gosta de atividades ao ar livre.

5. Faça as suas tarefas mais rapidamente

Tem uma longa lista de tarefas, como arranjar uma torneira com fugas e remover uma nódoa de óleo da sua camisa, mas não tem a certeza do que precisa ou da melhor forma de o fazer. O Copilot no smartphone é um guia de bolso útil, quer esteja na loja de ferramentas ou demasiado ocupado em casa para se sentar com um computador portátil. Pode obter instruções claras e passo a passo para tarefas comuns, perguntando apenas, por exemplo, "Como mudar o óleo?" ou "Como remover um parafuso desgastado?". Pode pedir instruções específicas para a marca e o modelo do seu automóvel, e o Copilot passa a informação pente fino e resume o conteúdo para que não tenha de o fazer – podendo também incluir ligações, artigos, imagens e vídeos, caso pretenda mais informações. Pode ainda utilizar fotografias para a resolução de problemas, como descobrir o que se passa com a sua planta de casa que está a murchar. Basta carregar uma fotografia e o Copilot fará previsões treinadas para identificar a sua planta, o que a poderá estar a afetar e como a salvar.

6. Arrase nas redes sociais

Está na praia a tirar fotografias incríveis e quer partilhá-las nas redes sociais, mas não consegue pensar numa legenda interessante. Ou está a ler uma longa notícia num café e quer publicar sobre ela, mas precisa de um resumo rápido. O Copilot pode estimular a sua criatividade, escrevendo legendas para fotografias e condensando artigos. Pode pedir-lhe que escreva uma frase inspiradora para uma fotografia do seu gato, uma hashtag irónica sobre a meteorologia ou um resumo de uma frase de um artigo que acabou de ler. Com sugestões simples, como "torne-o engraçado" ou "seja mais descritivo", pode facilmente refinar o seu conteúdo em termos de tom, humor e mensagem sempre que a sua disposição criativa o atingir.

7. Tenha ajuda para escrever uma mensagem de texto ou de email complicada

Está num restaurante à espera de novo do seu amigo sempre atrasado e a tentar escrever uma mensagem de texto no tom certo sobre a sua preocupação a respeito do seu comportamento, ou simplesmente está a viajar em trabalho e precisa de enviar um email cuidadosamente redigido ao seu chefe sobre um projeto que correu mal. Quando a escrita imediata parece uma luta, o Copilot pode ajudá-lo a começar e a aperfeiçoar as suas palavras. Pode dizer-lhe o que pretende dizer e ele inicia um rascunho por si. Ou pode incluir o que já escreveu e pedir ao Copilot que verifique a gramática e a ortografia, ou que lhe dê um tom mais informal, profissional, divertido ou qualquer outro que pretenda.