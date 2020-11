Se não sabe o que oferecer esta quadra natalícia, inspire-se nas sugestões da FNAC.O sorriso ao desembrulhar o presente está absolutamente garantido.

Esgotada há anos no mercado nacional, a trilogia de J.R.R. Tolkien está de volta numa reedição integral em português, que vai fazer as delícias de qualquer fã da literatura fantástica que se preze. As três aventuras de Frodo e companhia pela Terra Média foram traduzidas a partir da versão mais recente do texto em inglês, revisto segundo indicações deixadas pelo próprio autor. Um presente de Natal perfeito para quem quer reler a saga e também para aqueles que ainda não descobriram o poder do anel.

A criadora de Harry Potter está de volta à ficção infantil. Mas desta vez Hogwarts dá lugar a um reino igualmente mágico, onde se diz que um monstro horripilante ameaça a felicidade vigente. Só um grupo de crianças poderá evitar o pior e descobrir toda a verdade por trás do que se conta. Disponibilizado online durante o confinamento, O Ickabog está agora à venda em formato físico, também na versão original em inglês para book lovers que gostem de ler na língua de Shakespeare. Uma história para miúdos e graúdos, que vale a pena acrescentar à sua lista de prendas.

Se quer agradar a um adepto de romances históricos, uma obra assinada por José Rodrigues dos Santos é uma aposta mais do que ganha. Sobretudo tratando-se de um novo lançamento e a conclusão da envolvente história iniciada em O Mágico de Auschwitz.. Um dos escritores mais vendidos em Portugal baseia-se em acontecimentos reais para narrar o encontro entre dois homens peculiares: um mágico judeu deportado para o campo da morte e um legionário português recrutado pelas SS. Que papel terão no desenrolar do Holocausto? Pode sempre perguntar ao feliz presenteado ou, melhor ainda, oferecer-se um exemplar.

Depois de best-sellers como O Erro de Descartes e A Estranha Ordem das Coisas, António Damásio volta a fazer-nos pensar com mais um livro, que chega mesmo a tempo de entrar na lista de prendas de Natal. O neurocientista português baseia-se nas mais recentes descobertas da sua área, da psicologia e da inteligência artificial para explorar as grandes questões da consciência humana. O que nos é mais inato: sentir ou pensar? Esta é apenas uma das interrogações para as quais dá resposta nesta obra, que será certamente mais um sucesso.

No rescaldo das eleições norte-americanas, um livro assinado por Barack Obama só pode ser mesmo um dos mais aguardados e uma excelente opção para presentear os fãs de biografias. Neste primeiro volume das suas memórias, o ex-presidente fala da juventude e do que o levou a entrar na política, bem como da histórica eleição de 2008. Disponível tanto em português como em inglês, Uma Terra Prometida vai ficar mesmo bem na estante ao lado de Becoming, da autoria de Michelle Obama.