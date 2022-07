40 ºC à sombra em casa? 11 Dicas para uma fração mais fresca, mesmo no pico do verão

Passamos o ano inteiro a ansiar pelos dias mais quentes, mas, quando o pico do verão chega, o calor pode ser insuportável – especialmente se ele se fizer sentir dentro das nossas casas. Se a sua fração também sofre deste problema e se torna um ‘forno’ nesta altura do ano, a Loja do Condomínio deixa-lhe 11 dicas para aliviar a sensação térmica e assegurar uma casa fresca e confortável.

1- Feche portas, janelas e portadas

De modo a evitar a entrada da luz solar e do ar quente, as portas e janelas devem manter-se fechadas ao longo do dia (bem como as persianas, portadas ou cortinas), para se evitar o "efeito estufa" tão comum no tempo mais quente.

2- Areje a casa no fim do dia

As janelas e portas mantiveram-se fechadas ao longo de todo o dia, mas sabemos o quão importante é arejar-se diariamente a nossa casa – no entanto, isso deve ser feito no final da tarde, quando as temperaturas baixam. Nessa altura, aproveite para abrir as janelas e deixar entrar aquela brisa de verão que não só vai arejar a casa como eventualmente ajudar a um equilíbrio térmico (que pode ainda tornar as habituais noites quentes mais suportáveis).

créditos: Toa Heftiba/Unsplash

3- Evite lâmpadas incandescentes

Para além de consumirem mais energia, as lâmpadas incandescentes emitem mais calor, pelo que o ideal é que as troque por lâmpadas LED, que são mais económicas e que vão ajudar a manter a casa mais fresca.

4- Prefira tecidos mais leves

Se costuma ter a casa decorada com tecidos mais pesados (como cortinas, mantas e tapetes) que, no inverno, ajudam a aquecer as divisões e a torná-las mais quentes e acolhedoras, é importante atualizá-los quando chega o verão – e isso passa por substituí-los por tecidos mais leves a naturais. Assim, o ideal é retirar tapetes ou usar outros compostos por palha, corda ou fibras de algodão, e trocar as cortinas pesadas por alternativas de linho ou algodão. Para além disso, deve dar-se preferência a têxteis de cores claras ou neutras, que refletem o calor em vez de absorvê-lo.

5- Use e abuse das plantas

As plantas ajudam a manter a humidade dos ambientes, criando uma sensação mais fresca e agradável, sem grandes oscilações de temperatura durante o dia. Pode ainda optar-se por colocar plantas em janelas e varandas, funcionando como uma barreira à entrada da luz solar em casa.

créditos: vadim kaipov/Unsplash

6- Dê menos uso ao forno

Os assados são muito saborosos e aconchegantes, mas o uso do forno leva a uma distribuição intensa de calor por toda a casa. Por isso, nos dias mais quentes deve evitar-se uma utilização excessiva do forno, preferindo-se refeições que sejam rapidamente preparadas no fogão.

7- Dê nova vida às paredes

A sua casa já pede uma pintura das paredes interiores? Então, aproveite o verão para as fazer (até porque nos dias quentes o processo de secagem é muito rápido) – no entanto, lembre-se de preferir cores claras e neutras, que absorvem menos luz e tornam os ambientes mais frescos.

créditos: Nathan Fertig/Unplash

8- Desligue os eletrodomésticos

Muitos aparelhos elétricos libertam calor mesmo quando estão desligados ou em stand-by. Assim, lembre-se de tirar da tomada as fichas de aparelhos que não estejam a ser utilizados – o que, para além de diminuir o calor em casa, ainda ajuda a economizar energia.

9- Humedeça as divisões

Para humedecer divisões especialmente quentes, há dois truques que não falham: colocar recipientes cheios de água fresca na casa (podendo ficar escondidos debaixo de sofás ou camas) ou coloque uma garrafa de água gelada em frente a uma ventoinha ligada. Parecem ‘tradicionais mezinhas’, mas estes simples segredos ajudam mesmo a manter a casa mais fresca.

10- Verifique o isolamento

Portas e janelas mal vedadas são um convite para o tal "forno" que queremos evitar no pico do verão. Por isso, verifique o isolamento destes focos de entrada de sol e ar (e, caso detete portas ou janelas com mau isolamento, pode resolver a situação com fitas isoladoras que encontra a baixo custo nas mais conhecidas lojas de bricolage).

11- Use roupa clara

Se vai ficar por casa, lembre-se que a forma como se veste também ajuda ou compromete o seu conforto. Por isso, para além de dever optar por tecidos leves, é importante voltar a referir a questão das cores claras que absorvem menos calor e que devem ser aplicadas tanto na decoração da casa como no seu próprio vestuário.

Com estas 11 dicas, a sua casa terá tudo para se manter um espaço leve e acolhedor, sendo o local perfeito para a sua família descansar, conviver e recuperar do calor intenso que fica, literalmente, lá fora.