Enquanto a sociedade luta para lidar com os desafios físicos, emocionais e financeiros provocados pela pandemia da COVID-19, mais de 100 artistas de todo o mundo unem-se para elevar o ânimo, apoiarem-se uns aos outros e celebrar um dos grandes companheiros e conforto durante estes tempos desafiadores - o Cão.

Artistas ao nível global juntaram-se para se apoiarem uns aos outros e celebrar o cão numa época em que festivais, mostras de arte e exposições foram forçados a fechar. O Dog Mural Mosaic une 216 peças de arte individuais para formar uma imagem de obra-prima unificada com 3,6 metros de altura.

A imagem geral do mural apresenta "O Lobo", uma mãe loba protegendo o seu filhote enquanto ele se deita na segurança do seu peito.

Artista vê o mural inteiro pela primeira vez

Os cães encontrados no mural incluem "Hero Dogs" em serviço, celebridades das redes sociais com centenas de milhares de seguidores, como Crusoe the Celebrity Dachshund, Watson e Kiko e Pluto Living combinados com estrelas de Hollywood, como Lassie, Rin Tin Tin, Benji e Old Yeller.

Juntos trazem à vida um mural cheio de dezenas de raças e histórias que destacam a importância do cão e o seu valor para a sociedade, agora e ao longo da história.

Este mural inspirador será revelado a 17 de novembro de 2020, quando todos os artistas terminarem de criar as suas peças de arte remotamente e as unir numa só.

Cada uma das obras criadas terá vida própria, mas juntas formarão a imagem maior e, no final do projeto, o mural será leiloado peça a peça em apoio aos artistas.

Esta impressionante obra de arte pode ser explorada como um mural completo ou individualmente através de todas as 216 pinturas nesta página.

Assista também ao vídeo promocional do projeto.