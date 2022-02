Num comunicado hoje divulgado, a construtora automóvel sueca precisa que, “como parte deste plano de investimentos, a Volvo Cars irá introduzir uma série de tecnologias que serão não só inovadoras como ainda mais sustentáveis”, incluindo “os processos de fundição das peças da carroçaria em alumínio, uma nova linha para montagem de baterias, oficinas de pintura e oficinas de montagem final totalmente remodeladas”.

“Este investimento surge na sequência do anúncio feito na semana passada pela Volvo Cars e pela Northvolt, no qual ambas as empresas comunicaram um investimento de 30 mil milhões de coroas suecas (cerca de 2.870 milhões de euros) para a criação de uma nova fábrica destinada a produzir baterias ainda mais sustentáveis que irão equipar a próxima geração de modelos elétricos da Volvo”, adianta a empresa no comunicado.

A empresa indica que os dois planos de investimento representam “novos passos na ambição” da construtora automóvel “em comercializar apenas automóveis exclusivamente elétricos a partir de 2030, e refletem o compromisso da empresa num futuro a longo prazo com a cidade de Gotemburgo, na Suécia”.

“Com a próxima geração de automóveis exclusivamente elétricos, a Volvo Cars espera oferecer aos clientes maior autonomia, um carregamento mais rápido e custos mais reduzidos, alcançando assim novos marcos em segurança e sustentabilidade”, afirma.

“Com estes investimentos, estamos a dar mais um passo importante em direção ao nosso futuro totalmente elétrico no qual queremos produzir automóveis ainda melhores e mais avançados. Torslanda é a nossa maior fábrica e desempenhará um papel crucial na nossa transformação à medida que avançamos para nos tornarmos num fabricante exclusivo de automóveis elétricos em 2030”, referiu Håkan Samuelsson, Chief Executive da Volvo Cars, citado no comunicado.