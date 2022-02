Para desafiar os estudantes a conhecerem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas e a desenvolverem projetos com potencial de transformação e replicação, capazes de contribuírem para um mundo melhor, a Universidade de Coimbra acaba de lançar a iniciativa UC Challenges for Global Sustainability. As inscrições decorrem de 7 a 25 de fevereiro em: https://salvarofuturo.uc.pt/uchallenges/.

Este projeto insere-se no firme compromisso da Universidade de Coimbra para com os ODS da Agenda 2030 das Nações Unidas. Recorde-se que a UC – que tem a ambição de ser a primeira universidade nacional a atingir a neutralidade carbónica até 2030, através do desenvolvimento de uma política de sustentabilidade ambiental e da consciencialização da comunidade – ficou classificada, em 2021, no top-25 mundial (e 1.ª a nível nacional) no Times Higher Education Impact Ranking, o barómetro global que avalia o desempenho das instituições de ensino superior no cumprimento dos ODS da ONU.

“A Universidade de Coimbra tem vindo a desenvolver um trabalho de grande importância na sensibilização dos seus alunos, colaboradores e comunidade em geral para os desafios da sustentabilidade nas suas várias dimensões”, afirma a Vice-Reitora Cristina Albuquerque. “A iniciativa UC Challenges for Global Sustainability enquadra-se nessa visão e visa educar e sensibilizar os estudantes para a importância dos ODS, criando também uma oportunidade de aprendizagem prática e promovendo a compreensão do papel que podem desempenhar na construção de um futuro mais sustentável”, explica a Vice-Reitora. “Através do Gabinete para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Coimbra reafirma-se a adoção plena de estratégias de gestão sustentável das suas atividade e recursos e de responsabilidade social, compromisso espelhado no Plano Estratégico 2019-2023. A Universidade tem na sustentabilidade uma premissa diária que conta com o contributo empenhado de toda a comunidade”, acrescenta a Pró-Reitora Patrícia Pereira da Silva.

A UC Challenges for Global Sustainability destina-se a alunos do ensino secundário (Portugal e Brasil) e a estudantes da Universidade de Coimbra. No caso dos alunos pré-universitários, é pedido que apresentem um projeto para responder aos desafios globais relacionados com pelo menos um dos ODS. No que diz respeito aos estudantes universitários, devem apresentar um projeto que responda a um de cinco desafios relacionados com “Alimentação e Desperdício”, “Alterações Climáticas e Água Acessível”, “Desigualdades Sociais e Económicas”, “Saúde e Qualidade” ou “Smart Cities Sustentáveis”.

Após submeterem as propostas, os participantes terão a oportunidade de frequentar a UC Global Sustainability Academy, que dá acesso a formações online com intervenções inspiradoras de especialistas na área da sustentabilidade e onde poderão aprofundar os conhecimentos e desenvolver o projeto. Os candidatos selecionados para a segunda fase serão apoiados no desenvolvimento do projeto por mentores e participarão num bootcamp na Universidade de Coimbra, que inclui formação, conversas inspiradoras e motivacionais e reuniões com especialistas. A realização, acompanhamento e mentoria dos projetos são apoiados pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.

No final, serão premiadas três equipas no escalão do ensino secundário e uma equipa no escalão dos estudantes universitários. As equipas vencedoras poderão implementar os seus projetos com o apoio da Universidade de Coimbra e ganham um certificado de formação e prémios.