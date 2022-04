O Dia Mundial da Terra celebra-se a 22 de abril, tendo como principal objetivo alertar para a necessidade de promover um desenvolvimento sustentável.

Para assinalar este dia o Cetelem explica-lhe o essencial sobre a mobilidade elétrica, uma forma de se deslocar em crescimento e, sobretudo, amiga do ambiente.

O que é a mobilidade elétrica?

O conceito de mobilidade elétrica refere-se à utilização da eletricidade para o transporte de pessoas ou cargas, abrangendo meios como automóveis, bicicletas, scooters, autocarros e outros.

Os benefícios da mobilidade elétrica

A redução da poluição ambiental gerada pelo humano é uma das principais vantagens deste modo de deslocação. Com zero emissões de gases com efeito de estufa e de dióxido de carbono, o planeta agradece.

Para o consumidor, no entanto, estes benefícios vão muito mais além, a começar pela conta significativamente menor ao final do mês para carregar baterias face ao preço do abastecimento de um tanque de gasolina ou gasóleo. A eletricidade é bastante mais acessível para a carteira do que a fatura dos combustíveis fósseis.

Além disso, o mercado tem ofertas muito vantajosas para quem opte por uma mobilidade mais sustentável, e os benefícios desta opção começam logo na compra, com taxas especiais para quem escolha ser mais amigo do ambiente.

A médio-longo prazo as despesas inerentes à manutenção são também inferiores, e mesmo o preço de substituição das baterias, tudo indica, está em tendência decrescente. Com o interesse pela mobilidade elétrica a aumentar de ano para ano, as gamas de automóveis elétricos têm vindo a crescer, assistindo-se paralelamente a uma maior democracia de preços.

Uma solução em crescimento

Apesar de muitas das soluções de mobilidade elétrica estarem ao virar da esquina, são vários os aspetos menos positivos ainda apontados sobre esta forma de deslocação. É o caso, por exemplo, da autonomia, inferior à dos carros em combustão, e do tempo de carregamento, que pode ir de alguns minutos a várias horas.

A boa notícia, porém, é que isto pode ser feito com toda a comodidade a partir de sua casa, durante a noite, através do acesso a um ponto de carregamento. Quanto à autonomia, são muitos os progressos que têm ocorrido, já com algumas surpresas, com viaturas que apresentam autonomias bastante mais avançadas e que rondam entre os 400 e 900 quilómetros.

O número de postos de carregamento tem vindo a ser também outra das desvantagens frequentemente apontadas, mas estes estão também em crescimento.

Portugal possui uma quota de 1,1 por cento de todas as estações de carregamento europeias e ocupa a quarta posição dos países com mais estações de carregamento por 100 km de estrada, de acordo com o estudo “Making the Transition to Zero-Emission Mobility” de 2021 da ACEA – Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. Segundo este, em 2020 existiam 2470 estações de carregamento em Portugal, prevendo-se um aumento no futuro.

Incentivos fiscais na compra de veículos elétricos

Entre as vantagens associadas à aquisição de veículos elétricos estão ainda os benefícios fiscais. Neste campo, tem havido uma evolução crescente e, em 2022, foram introduzidos novos apoios à transição ecológica.

Assim, quem adquirir um veículo novo 100% elétrico (para veículos até a 62.500€, incluindo IVA e despesas associadas) fica habilitado a um incentivo no valor de 4000€, que aumenta para 6000€ nos automóveis ligeiros de mercadorias totalmente elétricos.

Para bicicletas citadinas, motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos, bem como bicicletas de carga elétricas, o apoio é de 50% (até ao valor máximo de 500€ nos primeiros casos e até 1500€ no último). Mas não é tudo, está também a ser feito um esforço para apoiar os condomínios na compra de carregadores elétricos.

Neste sentido, o apoio é de 80% (até ao valor máximo de 800€ por carregador), ao qual pode acrescer 80% do valor da instalação (até ao máximo de 1000€). Tudo indica que esta tendência de apoio governamental na mudança para um planeta mais “verde” se manterá nos próximos anos, com os veículos elétricos a representar um importante papel nessa transição.

No notasemdia.pt, portal do Cetelem, pode encontrar estas e muitas outras informações que o ajudarão a tomar decisões em torno da mobilidade e do seu papel para um desenvolvimento sustentável.