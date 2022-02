Seul estuda criação de parque urbano sobre rio. Proposta em análise inclui trilhos pedestres e jardins aquáticos

O próximo parque urbano de Seul, capital da Coreia do Sul, poderá ser uma estrutura ondulante construída sobre o rio Huan. Na linha de Little Island e The Cove, dois projetos de arquitetura norte-americanos sobre cursos de água, The Leaf é uma das principais propostas atualmente em análise pelos decisores políticos do país para redinamizar a zona envolvente do estádio olímpico da cidade, nas margens daquele que é um dos maiores rios da península coreana.

Acessível através de uma ponte pedonal, a estrutura, maioritariamente coberta de vegetação, inclui trilhos pedestres, jardins aquáticos, áreas de lazer e miradouros. A proposta, desenvolvida por um consórcio internacional composto pelas empresas Heatherwick Studio, Benoy, Populous, DA Architecture Group e Now Architects, contempla ainda a construção de um auditório e de um ancoradouro para barcos e táxis aquáticos com bancas de venda de artesanato.

"Na génese do projeto, está a ideia de uma união lúdica. Pretendemos que se torne num novo e dinâmico espaço cívico no coração de Seul, num lugar onde as pessoas possam ir para se divertir, para explorar a cidade e para interagirem umas com as outras, num sítio animado que funcione como um bálsamo para toda a gente", refere Stuart Wood, um dos dirigentes do ateliê de arquitetura britânico Heatherwick Studio. As obras podem arrancar antes do fim de 2023.