"Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho", dizem que são as três coisas que temos de fazer na vida, e no próximo sábado, dia 9 de outubro, pode riscar já uma delas da lista.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) convida todos os que queiram participar no programa “Plante a sua árvore em Lisboa”, residentes ou não, a colaborar na plantação de várias árvores em diferentes zonas da cidade.

Esta iniciativa conta com o apoio do projeto Life Lungs, liderado pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com o Município de Málaga, cuja missão é concretizar a infraestrutura verde urbana como uma ferramenta fundamental para a adaptação climática, promover e desenvolver os serviços de ecossistema a ela associados e garantir a sua gestão sustentável.

A participação é gratuita mas requer inscrição obrigatória, podendo inscrever-se a título individual, como família, associações, coletividades ou empresas.

Receberá posteriormente um e-mail a confirmar a inscrição e com todas as indicações para a plantação da sua árvore, nomeadamente o local da ação.

Segundo informação disponibilizada pela CML serão plantadas, no próximo sábado, 1.000 plantas na Quinta das Conchas, 1.500 na zona envolvente ao Estabelecimento Prisional de Monsanto e 900 no Miradouro do Avião (Olivais).

As vagas estão limitadas a 425 participantes, por isso, faça já a sua inscrição e ajude Lisboa a ficar mais verde.