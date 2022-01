A gestora de resíduos de embalagens Novo Verde divulgou hoje que foram recolhidas em Portugal no ano passado 470 mil toneladas, mais oito por cento do que no ano anterior.

O plástico foi o material que mais aumentou nos resíduos recolhidos, de acordo com a contagem da Novo Verde, com 90 mil toneladas recolhidas em 2021, mais 18% do que em 2020, enquanto o vidro foi o material dominante, com um total de 205 mil toneladas recolhidas, um aumento de 6%, equivalente a mais 10 mil toneladas.

No material recolhido destaca-se ainda um aumento de 16% nos materiais destinados aos ecopontos amarelos como pacotes de leite e sumos, ou latas de alimentos.

Também no ano passado foram recolhidas 141 mil toneladas de embalagens de papel e cartão, mais 5% do que em 2020.