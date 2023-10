Durante o verão (julho a agosto), os portugueses demonstraram um sólido compromisso com a reciclagem, separando as suas embalagens de forma assinalável.

Em julho, verificou-se um incremento de +3% nas recolhas seletivas de resíduos de embalagens em comparação com o mês anterior. No entanto, o destaque vai para o mês de agosto, que registou um considerável aumento de +10% nas recolhas seletivas deste tipo de resíduos, quando comparado com o mês anterior, segundo dados apurados no Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), onde a Novo Verde opera enquanto entidade gestora.

Um exemplo relevante desta tendência positiva de reciclagem é o material Vidro, que registou um aumento de +9% nas recolhas do mês de julho e um importante aumento de +14% em agosto. A participação da população é digna de reconhecimento, e a Novo Verde expressa sua profunda gratidão a todos os envolvidos.

Quanto à análise do período acumulado de janeiro a agosto do ano 2023, os portugueses colocaram nos ecopontos cerca de 304 162 toneladas de resíduos de embalagens. Os materiais que mais se cresceram, em comparação com o período homólogo, foram o Papel/Cartão, com um aumento de +5.1%, e o Plástico, com um aumento de +1.9%.

A Novo Verde é uma entidade gestora de resíduos de embalagens do SIGRE, e que, através das suas várias iniciativas, pretende sensibilizar e educar a população portuguesa para a importância do correto encaminhamento dos diferentes tipos de resíduos de embalagem. Os objetivos nacionais de valorização e reciclagem de resíduos de embalagens podem ser conhecidos no site da Novo Verde.

Pedro Simões, diretor-geral da Novo Verde, afirma que “estes resultados refletem o exemplo que Portugal tem sido em matéria de reciclagem de embalagens. Estamos no bom caminho, mas Portugal tem metas muito ambiciosas e é necessário sensibilizar toda a população para o facto de que continua a ser necessário fazer muito mais”.

Sobre a atuação da entidade gestora, Pedro Simões acrescenta ainda que “a Novo Verde, faz uma aposta séria no cumprimento das metas nacionais de reciclagem, não só pelas parcerias que tem estabelecido como pela experiência adquirida dos últimos anos. É por isso que a Novo Verde faz campanhas de consciencialização junto de toda a população de modo a aumentar a literacia ambiental, para que o consumidor possa fazer boas escolhas. É de extrema importância informar a população que, atualmente, existem infraestruturas de recolha e de deposição seletiva bastante acessíveis a todos, onde o consumidor pode colocar os seus resíduos de embalagens.”

Estes resultados refletem o compromisso contínuo dos portugueses com a reciclagem e fortalecem a estratégia de investigação e desenvolvimento da Novo Verde. Além disso, demonstram a eficácia das iniciativas de comunicação, sensibilização e educação que a Novo Verde tem implementado.