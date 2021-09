Continuando a sua aposta num conceito mais clean e sempre sustentável, a Natura acaba de abrir a sua nova loja, desta vez no emblemático Centro Comercial Amoreiras, em Lisboa.

A loja situa-se no Piso 2 e vai poder encontrar desde a coleção de vestuário à de Home Decor, não esquecendo os famosos gifts.

Natura, Amoreiras

Sendo a preocupação com o meio ambiente uma das imagens de marca da loja do Urso, todos os detalhes e elementos foram cuidadosamente pensados para que, numa área de 113m2 possa encontrar um ambiente claramente Natura, marcado pela utilização de soluções amigas do ambiente.

Soluções tais como madeiras com certificação PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, uma organização não governamental sem fins lucrativos e que se dedica à promoção de uma Gestão Florestal Sustentável), ar condicionado eco-friendly com sistema multi-split que se traduz numa menor carga de fluido frigorígeno, iluminação LED de última geração que garante a poupança de energia e também ajuda na redução de emissões de CO2, e a utilização de tintas à base de água.