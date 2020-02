Aplicar a sustentabilidade na moda é um desafio que o setor enfrenta, mas a C&A tem esse gene no seu ADN. Prova disso é o lançamento da sua nova coleção de ganga, composta por calças, casacos, calções e saias. As características mais importantes que tornam esta coleção amiga do ambiente e que podem ser reconhecidas em cada peça são a certificação C2C e OCS, a utilização de algodão reciclado e também a poupança de água em todo o processo de produção, atingindo até 65% na fase de lavagem.

Recorde-se que a empresa tem um grande compromisso com o cuidado pelo meio ambiente e pelas comunidades locais. Só em 2018, conseguiu poupar 1.000 milhões de m3 de água, o equivalente a 400.000 piscinas olímpicas e reduziu a emissão de CO2 em 116.000 toneladas, o equivalente às emissões anuais de 70.000 carros, como concluiu o seu Relatório Global de Sustentabilidade referente a esse ano.

Entretanto, no C2C Congress de Berlim, a C&A anunciou outra inovação têxtil que atinge novos níveis de produção sustentável. A empresa foi premiada com o certificado Cradle to Cradle ™ Platinum, tornando-se na única marca de moda do mundo a alcançar o nível mais alto dessa distinção. Isso significa que, durante o processo de produção, passaram pelos filtros de saúde material, reutilização de materiais, energia renovável, gestão de carbono, administração de água e justiça social. Além disso, o tecido é fabricado com recursos 100% renováveis e é totalmente reciclável e biodegradável.

Embora este material certificado com o referido nível ainda não tenha sido usado nas peças de vestuário, este é um grande avanço e um grande desafio para as próximas coleções do ano. Para ter a primeira fábrica do mundo a receber o certificado Cradle to Cradle Certified™ platinum, a marca fez uma parceria com o fornecedor Rajby Textiles Ltd. e com o consultor de economia circular Eco Intelligent Growth. Estas alianças realçam, uma vez mais, o compromisso da empresa em difundir a moda circular.