Com objetivo de criar soluções inovadoras que ajudem a tornar o dia a dia da limpeza do lar mais fácil, mais simples e com um forte compromisso com o ambiente, a Nova Gama ECO Clean Essence conta com dois novos produtos: ECO Lava Chão e ECO Spray e Recargas Multiusos.

Dois produtos inovadores que privilegiam a reutilização, a utilização de embalagens mais ecológicas e a incorporação de materiais reciclados nas mesmas.

O primeiro, ECO Lava Chão, é apresentado como uma nova forma de lavar o chão, mais prática, simples e sobretudo, mais ecológica.

Com apenas uma cápsula, que se deve colocar dentro de um balde com 5 litros de água quente, permite lavar qualquer tipo de superfície com uma só passagem e com um agradável e duradouro aroma.

Mais fácil de transportar, sempre com a dose certa e acima de tudo mais ecológico com -85% de plástico versus uma embalagem convencional de lava tudo. Devido ao seu peso leve ajuda a minimizar as emissões de gases de estufa durante o transporte.