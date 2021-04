A Mattel anuncia o compromisso de produzir todos os carrinhos die-cast, conjuntos de jogos e embalagens Matchbox com plásticos 100% reciclados, recicláveis ​​ou de base biológica.

Com o objetivo de utilizar esses materiais em todos os seus produtos e embalagens, até 2030, a Mattel dá assim o primeiro passo para combater os desafios ambientais e, ao mesmo tempo, apresentar brinquedos elétricos inovadores que permitirão juntar as crianças aos veículos que veem, conhecem e adoram e direcioná-las para um futuro mais ecológico.

Para ilustrar esses princípios, a marca lança o Matchbox Tesla Roadster, o seu primeiro veículo die-cast feito com 99% de materiais reciclados e certificados como neutros em emissões de carbono. Com 62,1% de zinco reciclado, 1% de aço inoxidável e 36,9% de plástico reciclado, o Matchbox Tesla Roadster estará disponível a partir de 2022.

Há cerca de 70 anos, que a Matchbox tem vindo a inspirar as crianças a estimularem a sua imaginação e a explorarem o mundo à sua volta através do brincar, tentando adaptar-se, sempre que possível, a um mundo em constante mudança. Vendendo mais de 40 milhões de carrinhos die-cast anualmente, a marca decidiu reiventar-se e introduzir, em diversos mercados da Europa, em 2021, novas linhas de produtos e embalagens de die-casts de icónicos fabricantes europeus, como a Audi, Mercedes, BMW, Jaguar, Porsche, Lamborghini, Fiat, Land Rover, Renault, entre outros.

Matchbox Tesla Roadster créditos: Mattel/Tesla

Comprometeu-se também a utilizar materiais mais ecológicos, facilitar o processo de reciclagem com a ajuda do design do produto e da sua rotulagem e promover a evolução no processo de die-casting, mantendo os detalhes e a qualidade pela qual a Matchbox é reconhecida, e a adoção de uma abordagem eco-friendly do brincar, desde a expansão da representação de veículos elétricos no seu portfolio, à introdução de carregadores de veículos elétricos em conjuntos de jogos de postos de combustível.

Para concretizar o seu compromisso, a marca implementará inúmeras medidas, começando pela transição gradual em direção a uma embalagem com 0% de plástico. O popular Matchbox Power Grabs, com uma variedade de veículos die-cast numa escala de 1:64, licenciados e originais, é o primeiro carrinho die-cast com uma embalagem plastic-free, substituindo-a por materiais de papel e fibra de madeira certificados pelo Forest Stewardship Council (FSC). Em breve, outras linhas de produtos terão embalagens sem plástico.

Além das embalagens com 0 plástico e do investimento em plásticos reciclados, recicláveis ​​e de base biológica, a marca tem previstas as seguintes ações para promover a reciclagem adequada e reduzir o desperdício:

· Utilizar peças recicláveis ​​e eletrónicas facilmente removíveis nos conjuntos de jogos, consolidando-os num único módulo facilmente removível, para ajudar a tornar o processo de reciclagem de lixo eletrónico mais fácil;

· Aplicar o rótulo “How 2 Recycle” no sentido de orientar os consumidores no momento de se desfazerem dos materiais do packaging;

· Reduzir o uso de energia, as emissões de carbono e o desperdício nas operações, sem comprometer o standard de excelência dos produtos Matchbox.