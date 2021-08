O estudo conduzido pela empresa britânica de etiquetas personalizadas My Nametags, que foi realizado entre pais portugueses, descobriu que os brinquedos são o artigo mais frequentemente perdido pelas crianças, com mais de metade dos pais (54%) a afirmar que os seus filhos perderam um brinquedo. Isto é seguido dos artigos de papelaria (29%), bonecos (28%) e chapéus (26%).

Além disso, os brinquedos por si só não mostram a extensão total do problema de propriedade perdida em Portugal. As crianças perdem permanentemente 10 bens todos os anos em média, o que equivale a um total impressionante de 14 milhões de artigos perdidos por ano em Portugal, muitos dos quais têm um elevado conteúdo de plástico (Baseado numa garrafa de água de serviço único de 16g).

Os resultados revelam o espantoso problema da propriedade perdida em Portugal, não só para os bolsos dos pais mas também para o ambiente, com os quatro artigos mais frequentemente perdidos contendo altas proporções de materiais insustentáveis, incluindo plástico.

Curiosamente, um quarto dos pais admitiu que o seu filho perde frequentemente garrafas de água de plásticos reutilizáveis. Isto demonstra que mesmo as medidas destinadas a reduzir o impacto das crianças no ambiente podem estar a ter um efeito adverso.

Comentando as conclusões, a Dra. Sally Beken, fundadora da UK Circular Plastics Network na KTN, afirmou: "ao perder peças de vestuário que poderiam ser transmitidas e finalmente recicladas, estamos a perder uma oportunidade de tornar o vestuário mais sustentável".

"Destacar a escala do problema é o primeiro passo para a sua resolução. Depois do lixo, a incineração e o aterro sanitário são os piores cenários para os têxteis que já não são úteis. Existem algumas soluções inovadoras para a circularidade dos polímeros e têxteis sintéticos que estão a começar a desenvolver-se, o que significa que se conseguirmos capturar peças de vestuário, poderemos revalorizá-las como materiais de partida para novos produtos plásticos".

A pesquisa também revela o forte contraste entre o que acreditamos que acontece aos artigos perdidos e o que realmente acontece. 14% dos inquiridos acredita que os artigos lhes serão sempre devolvidos, com apenas 3% a aceitarem que os seus bens perdidos acabarão provavelmente em aterros sanitários. No entanto, quando perguntados com que frequência os bens perdidos são devolvidos, os pais revelaram que 65% nunca são encontrados. Isto sugere que até dois terços destes bens podem ir parar a aterros sanitários.

As atitudes das famílias em relação à substituição dos bens perdidos também foram destacadas pela investigação. Um em cada 10 pais portugueses admitiu substituir os bens perdidos logo que possível, utilizando as compras online. Esta abordagem aumenta o impacto ambiental da propriedade perdida, particularmente quando se consideram as emissões adicionais geradas pela entrega. Curiosamente, apenas 20 por cento dos pais disseram que atualmente tomam medidas para reduzir a futura perda de bens, tais como a utilização de etiquetas com o nome.

Lars B. Andersen, Diretor-geral da My Nametags, comenta: "A propriedade perdida das crianças é um problema significativo, não só para os pais que têm de substituir os bens perdidos, mas também para o ambiente. Todos sabemos que existe uma crise climática, e todos estão a fazer a sua parte para reduzir o seu impacto no planeta, quer isso seja comer menos carne, reduzir a utilização de plásticos de utilização única, ou instalar lâmpadas de baixo consumo energético. Contudo, continua a existir uma lacuna no nosso conhecimento sobre o impacto que a perda de propriedade pode estar a ter no ambiente.”

“O vestuário é um exemplo chave disto. Muitos tecidos utilizados para criar roupas e acessórios para crianças incluem fibras sintéticas feitas de plástico. Como resultado, quando estes artigos são perdidos, pode ter um grande impacto no planeta. Para ajudar os pais a reduzir o impacto ambiental dos artigos perdidos, elaborámos uma lista de dicas de topo para evitar a perda de bens e truques para que o vestuário dure mais tempo.”

Dicas importantes para prevenir a perda de bens:

- Criar compartimentos designados no saco dos seus filhos - encorajando-os a arrumar tudo no mesmo lugar e repetindo a mesma rotina todos os dias, facilitará a sua memória. Guardar pequenos objetos num bolso ou bolsa com fecho,

- Utilizar etiquetas com o nome - especialmente para artigos que são regularmente retirados de casa para a escola ou infantário, a etiquetagem dos artigos facilita a sua devolução caso se percam. Considere também acrescentar um número de telefone, bem como um nome,

- Fazer uma verificação - antes de sair de casa, da escola ou de qualquer outro lugar, tenha o hábito de verificar se o seu filho tem tudo, é mais fácil encontrar itens perdidos quando eles desaparecem pela primeira vez do que mais tarde,

- Adquirir um localizador inteligente - para bens mais valiosos, considere anexar um localizador inteligente que irá rastrear o seu item para onde quer que ele vá.

Para ver a lista completa de dicas, clique aqui.

A investigação foi conduzida pelo Censuswide em nome de My Nametags em julho de 2021, inquirindo 500 pais em Portugal.