Por um planeta mais sustentável, a loja Nature & Découvertes abriu hoje a suas portas ao público, no Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, neste que é o seu primeiro espaço em Portugal.

Inspirada num estilo de vida sustentável e nos princípios do Slow Living, a marca francesa apresenta-se no nosso país com a missão de encorajar adultos e crianças a redescobrir a natureza.

A Nature & Découvertes distingue-se por recriar uma atmosfera que se inspira na calma e na serenidade da Natureza, uma intenção que está bem patente em toda a loja, onde tudo está preparado para proporcionar uma experiência diferente, muito sensorial, criada para despertar os 5 sentidos.

Para amantes ou aspirantes de um estilo de vida mais calmo e conetado com a natureza, a Nature & Découvertes oferece todo um universo de artigos sustentáveis e biológicos para promover uma vida mais desacelerada e consciente.

Nesta loja, podemos descobrir uma coleção cuidada de artigos de bem-estar para massagens, aromaterapia, prática de Yoga e uma seleção de produtos alimentares biológicos (chás, infusões...).

Por outro lado, estão também disponíveis produtos para atividades outdoor e decoração. A oferta existente alarga-se a toda a família e inclui jogos, brinquedos educativos, livros e muito mais.

Através do seu conceito único, a marca assume um forte compromisso com a sustentabilidade e promove valores como a autenticidade, proteção, partilha e reconexão com a natureza, fomentando a consciência ambiental e a necessidade de proteger o planeta, sempre numa abordagem inspiradora.

Além do espaço localizado no piso 0 do Amoreiras Shopping Center, junto à zona de restauração, toda a oferta da Nature & Découvertes está acessível através da sua loja online que pode encontrar em www.fnac.pt.

Nature & Découvertes é uma Empresa B CertificadaÒ desde 2015 pois satisfaz os mais altos padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade empresarial.

Este reconhecimento é atribuído a empresas que não procuram ser as melhores do mundo, mas sim as melhores PARA o mundo. Conta agora com 100 lojas por toda a Europa.