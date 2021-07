Mantendo a sustentabilidade como um dos seus principais valores, o Go Natural tem vindo a incentivar, desde o primeiro dia, a adoção de comportamentos de consumo equilibrados e amigos do ambiente, que permitam reduzir o desperdício, o uso de plástico e, consequentemente, o impacto ambiental no planeta.

É nesse sentido que a marca de alimentação saudável decide agora abraçar a “Recycle to Surf”, uma iniciativa da marca de higiene oral Jordan que pretende, até dia 16 de janeiro de 2022, recolher escovas de dentes usadas para transformá-las em pranchas de surf adaptado que serão, posteriormente, oferecidas à Associação Portuguesa de Surf Adaptado, em maio de 2022.

Prancha de surf adaptado Jordan créditos: Jordan

A higiene oral é uma prática diária em todo o mundo que previne o desenvolvimento de complicações nas gengivas e nos dentes, sendo fulcral para um sorriso bonito e saudável.

No entanto, a maioria das escovas de dentes encontradas no mercado são produzidas com plásticos, que depois de usados se acumulam nos aterros e nos oceanos e cuja decomposição leva mais do que 400 anos, prejudicando bastante o ecossistema no geral.

Para fazer face a esta problemática e promover a substituição de produtos tradicionais por alternativas ecológicas, foi desenvolvido um ponto de recolha para escovas de dentes usadas, de qualquer marca, disponível em exclusivo nos supermercados Go Natural em Lisboa e no Porto, com o objetivo de reunir, no mínimo, 15kg em plástico que dará origem a novas pranchas de surf adaptado, produzidas em Portugal, para apoiar não só a sustentabilidade mas também a inclusão.

Ponto de recolha Go Natural créditos: Go Natural x Jordan

Esta ação surge no âmbito do lançamento da nova coleção Green Clean, da Jordan, que oferece escova de dentes para adultos e crianças, pasta de dentes, fio dental e dental sticks produzidos com materiais naturais e 100% reciclados. Apresentando já um impacto significativo na redução de recursos convencionais, em todo o mundo, a Green Clean substituiu 33.538kg de embalagens de plástico por embalagens de cartão reciclado, 6.949kg de cerdas de nylon por cerdas com base biológica e 89.389 kg de plástico no cabo das escovas por plástico reciclado.

“O Go Natural, procurando, constantemente, oferecer um negócio mais sustentável, com novas formas de consumo e o alargamento de gamas mais ecológicas, traduz-se no parceiro ideal para a execução da iniciativa “Recycle to Surf”, da Jordan, que além da componente ambiental promove também uma atividade física saudável, tornando-a acessível a quem tem mobilidade reduzida”, afirma Tiago Calhau, Diretor Geral do Go Natural.

“Para apoiar esta campanha, que também promove a economia circular, na compra de um produto da gama Jordan a marca oferece uma escova Green Clean, de adulto ou criança, composta por plástico 100% reciclado e cerdas de origem biológica, sensibilizando assim os consumidores para escolhas mais eco conscientes”, acrescenta André Palma, Brand Manager da GBSO.

A “Recycle to Surf”, que decorrerá até dia 16 de janeiro de 2022 nos supermercados Go natural, junta-se assim ao variado leque de ações de sustentabilidade implementadas pela cadeia de alimentação saudável - de que são exemplo a parceria com a Too Good Too Go na área do combate ao desperdício alimentar, a introdução de detergentes ecológicos e a oferta de café biológico a granel – convidando os consumidores a juntarem-se ao desafio, a deixarem as suas escovas de dentes antigas nos diversos pontos de recolha e, dessa forma, a contribuírem para a saúde do planeta e para a quebra das barreiras físicas que impedem os surfistas com mobilidade reduzida de apanharem a sua próxima onda.