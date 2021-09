O Freeport Lisboa Fashion Outlet acaba de inaugurar a sua nova iniciativa pop-up dedicada à sustentabilidade, ao ver nascer a Re.Love, uma loja multimarca inteiramente dedicada ao tema.

O conceito insere-se na política e estratégia de sustentabilidade da VIA Outlets e será a primeira loja pop-up do grupo a reunir marcas novas e já existentes, com as suas coleções e iniciativas sustentáveis.

O lançamento da Re.Love faz parte da missão da VIA Outlets na redefinição do conceito outlet shopping, proporcionando aos seus convidados uma experiência de compra premium e mais sustentável. O lançamento da nova loja é um passo ambicioso para promover marcas já parceiras dos centros VIA Outlets, mas também novas marcas, com foco específico nas suas políticas de sustentabilidade, tornando-as mais visíveis ao público, ao mesmo tempo que o sensibiliza e informa sobre outras iniciativas mais alargadas, e sobre a forma como podem contribuir para um futuro da moda mais sustentável.

A loja Re.Love será a casa de diversas coleções sustentáveis de marcas variadas como Karl Lagerfeld, Desigual, United Colors of Benetton, Hugo Boss, Bottletop, LoveBrand, Osklen, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Not-Yet-Famous, A-line, WeTheKnot, Foursoul, e muitas outras. Também presente estará a Trend Circle com o conceito de aluguer e compra de produtos de luxo em segunda-mão com marcas como Prada, Chanel, Balenciaga, Gucci e Dolce & Gabbana.

“A VIA OUTLETS é parceira de mais de 850 marcas internacionais, e pelo nosso posicionamento responsável, sentimos a urgência de contribuir para a revolução na indústria da moda, que está atualmente a acontecer por todo o mundo. São novos tempos de mudança, onde a responsabilidade no consumo é vista como uma nova prioridade.” explica Natacha Villas Boas, Group Retail Director na VIA OUTLETS em comunicado, acrescentando que “neste sentido, o projeto Re.Love pop-up servirá como uma plataforma onde o grande objetivo é o de contribuir para alertar as comunidades para questões como os recursos do planeta, ajudando o consumidor a tomar melhores decisões para benefício das gerações futuras.”

A iniciativa pretende dar voz às marcas presentes na loja, dando a conhecer as ações e os esforços que fazem para a redução da pegada de carbono, assim como informar, de forma educativa, todos os visitantes, para que possam comprar melhor e com qualidade.

O lançamento da nova loja pop-up surge assim com o objetivo de conectar, de forma colaborativa, com entidades parceiras e com as suas iniciativas sustentáveis para chamar outros a participar de forma criativa.

“Sentimos um grande orgulho em poder fazer parte desta alteração social, alinhando a nossa missão de sustentabilidade com as das marcas parceiras, e com a colaboração e a experiência da Zero Desperdício, que nos permitirá recolher donativos de roupa dos nossos convidados e medir a redução do impacto no planeta, através da plataforma informática criada por esta entidade.” conclui a responsável.

Já Jon Lee, COO da BOTTLETOP, marca de luxo britânica de moda sustentável que se encontrará na nova loja do Freeport Lisboa Fashion Outlet, acredita no poder do design sustentável para criar um impacto positivo nas comunidades e envolver as pessoas.

“A nossa visão é parte da razão pela qual estamos tão entusiasmados em nos associarmos ao projeto Re.Love da VIA Outlets, que irá destacar uma visão de um futuro mais sustentável para a moda.”, refere o responsável.

Também a marca Desigual está envolvida no projeto e Adrián Branco, CSR & Sustainability Coordinator explica que “a sustentabilidade já deixou de ser uma opção para as empresas, pois trata-se hoje de uma obrigação. Os consumidores exigem ações e resultados concretos, e temos de estar preparados para responder a essas exigências. Com esta visão, é importante para nós que consigamos apoiar os nossos parceiros nas suas ações pela sustentabilidade e é por isso que estamos especialmente contentes por nos juntarmos à iniciativa Re.Love da VIA Outlets.”

A Re.Love está aberta no Freeport Lisboa Fashion Outlet como uma loja pop-up, entre os dias 3 de setembro e 30 de novembro, tendo o horário de funcionamento normal do centro.

Após Lisboa segue-se o Batavia Stad Amsterdam Fashion Outlet, em Amesterdão, nos Países Baixos, que também terá uma loja Re.Love a partir de meados de outubro.