Isto porque, explica, comparando estes resultados com a avaliação anterior (PwC/Ecobilan, 2008) nas rolhas de cortiça natural, “verifica-se que os impactos comparáveis avaliados para as principais etapas do processo industrial e dos transportes foram reduzidos de -2,3g CO2eq/rolha para -4,3g CO2eq/rolha, ilustrando melhorias significativas no desempenho ambiental devido, nomeadamente, à eficiência no uso dos recursos e medidas de eficiência energética”.

“Tendo em conta que o sobreiro retém o carbono ao longo da sua longa vida, e independentemente da extração de cortiça, a utilização económica do montado para a produção de cortiça viabiliza a perpetuidade de um ecossistema único, com externalidades positivas de valor inestimável para a sociedade, entre as quais o sequestro de carbono, contribuindo positivamente para a regulação do clima”, sustenta a Amorim.

Segundo destaca, “numa altura em que a proteção do ambiente é mais importante do que nunca, as credenciais de sustentabilidade das rolhas de cortiça são cada vez mais valorizadas pelos consumidores nacionais e internacionais, a que se junta a reconhecida capacidade técnica superior da cortiça em termos de salvaguarda da qualidade dos vinhos”.

Para analisar a pegada ambiental associada à produção das rolhas naturais e de espumante, o estudo realizado pela EY em 2019 centrou-se na avaliação do ciclo de vida (ACV) com base nas normas ISO 14040/44 (ISO, 2006), complementadas com as diretrizes do International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook - General guide for Life Cycle Assessment - Detailed guidance (EC-JRC, 2010).

A avaliação focou-se numa unidade funcional de 1.000 rolhas e analisou os impactos relacionados com a produção e consumo de matérias-primas, energia, emissões de processos, consumo de água, produção e transporte de resíduos em cada etapa, consideradas as categorias de impacto normalmente utilizadas nas ACV para produtos de cortiça.

Os dados associados à produção foram fornecidos pela Corticeira Amorim, enquanto os processos gerais de produção associados à produção de matérias-primas, energia, transporte e gestão de resíduos foram obtidos na base de dados ecoinvent 3.5 (Werner, et al., 2016).

Para avaliar a pegada ambiental ao longo de um ano inteiro (2018) foram recolhidos dados de consumo de energia e material, emissões atmosféricas, tratamento de resíduos e água para cada etapa. Potenciais impactos ambientais foram alocados aos produtos analisados e aos seus subprodutos após uma alocação de massa.