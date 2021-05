Amor a Granel é uma coleção cápsula desenvolvida pela Vintage for a Cause em colaboração com a Maria Granel (zero waste store e mercearia a granel) que pretende reforçar o conceito de reutilização de desperdício de têxteis lar e também dar continuidade às ações de sensibilização e produtos DIY que a marca tem vindo a desenvolver, numa lógica circular, inclusiva e colaborativa.

A parceria vai muito para além dos produtos e vive da sinergia das duas marcas no que toca à sustentabilidade e estilo de vida mais consciente.

A coleção consiste num conjunto selecionado de 5 produtos de higiene pessoal e cozinha. Acessórios como estojo para guardar objetos pessoais, venda de olhos, um veggie wrap - pano para conservar verduras no frigorífico, uma fita auxiliar de desmaquilhagem e uma toalha desmaquilhante de rosto.

Veggie wrap créditos: Amor a Granel

100% algodão, 100% upcycling de excedentes têxteis lar, confecionados à mão pela rede de costureiras sénior da marca

Estes acessórios pensados para reduzir o desperdício dentro de casa estão à venda exclusivamente nas lojas físicas e online Maria Granel.

Mas o desafio não termina na compra de cada produto, pois, a partir das etiquetas, é possível aceder aos respetivos moldes e guias passo a passo em vídeo, para que objetos idênticos possam ser criados a partir de tecidos inutilizados, dando-lhes uma nova vida.

Uma visão comum que que propõe a toda a comunidade que se envolva numa missão coletiva de reduzir o desperdício e gerar um impacto mais positivo na sociedade e no planeta.

"Para nós, colaborar com a Vintage for a Cause no desenvolvimento destes produtos é não só apoiar um projeto com impacto ambiental, económico e social que admiramos muito, valorizando as mãos e as histórias de quem cria, dando uma nova vida a excedentes têxteis, mas também desafiar as pessoas a fazer parte do processo: não se trata apenas de um objeto, de um produto, é, acima de tudo, uma experiência que nos convida a consumir de forma diferente e que nos ensina a replicar o próprio objeto e processo de fabrico. Assim, damos ferramentas práticas para facilitar a reutilização e reaproveitamento criativos do que já temos, resgatando em simultâneo o saber manual e o fazer pelas próprias mãos." - Eunice Maia, fundadora da Maria Granel.