Produzidos a partir de 99% de materiais reciclados, Mega Blocks Cidade Verde e Tesla Roadster da Matchbox são os novos produtos de duas das populares marcas da Mattel, que anuncia uma expansão da sua oferta de produtos sustentáveis.

A expansão da oferta está em conformidade com o objetivo da Mattel de atingir materiais plásticos 100% reciclados, recicláveis ou bio-based em todos os seus produtos e embalagens até 2030.

Uma das inovações propostas é da Mega Blocks – brinquedos de construção da pré-escolar – que tem como objetivo contribuir para um futuro próspero e mais sustentável através da Mega Blocks Cidade Verde, a primeira linha de brinquedos, de sempre, vendida ao público, a ser certificada CarbonNeutral®.

Assim, mesmo a tempo da celebração em abril do mês da Terra, serão lançados quatro novos brinquedos de construção Mega Blocks Cidade Verde, que promovem uma forma de brincar mais amiga do ambiente para pequenos construtores a partir de um ano.

Esta nova linha pretende assegurar um mundo mais sustentável através de diversas medidas, nomeadamente através da produção de cada brinquedo com um mínimo de 56% de materiais à base de plantas e um mínimo de 26% de plásticos bio-circulares certificados pela International Sustainability & Carbon Certification (ISCC*) e garantindo que cada produto tem o certificado CarbonNeutral® pela Natural Capital Partners.

Mega Blocks Cidade Verde créditos: Mattel

Para alcançar o certificado de produção CarbonNeutral®, a Mega Blocks adquiriu offsets (forma de compensação) de carbono através do projeto canadiano Darkwood Forests Conservation. Para além disso, as embalagens dos novos brinquedos passam a ser criadas com 100% papel ou cartão certificado pela Forest Stewardship Council® (FSC), e ainda serão utilizadas tintas à base de soja e vernizes à base de água para enaltecer as hipóteses de o produto ser reciclado.

Cada um destes novos brinquedos é concebido de forma a promover e ensinar comportamentos ecológicos através de maneiras de brincar, como organização do lixo e desperdício, utilização de transportes elétricos, proteção das abelhas e escolha de fontes de energia renováveis.

Matchbox caminha lado a lado com a Mega Blocks nesta missão de promover um futuro mais sustentável

Tendo já anunciado em 2021 o mote “Driving Towards a Better Future” (“Conduzindo na direção de um futuro melhor”), a Matchbox assumiu a diretriz de tornar todos os seus carros, jogos e embalagens, feitos à base de 100% materiais reciclados, recicláveis e plásticos bio-based, de acordo com a política corporativa da Mattel.

Assim, para ilustrar estes princípios, a Mattel lança o muito esperado Matchbox Tesla Roadster, o seu primeiro carro miniatura, feito a partir de 99% materiais reciclados e com certificação CarbonNeutral®.

Este ano a Matchbox irá apresentar mais produtos concebidos com o objetivo de diminuir o impacto ambiental e de refletir melhor o mundo real, enquanto encorajam a padrões de brincadeiras mais sustentáveis, como os novos packs de veículos elétricos miniatura, que contam com diversas variedades de veículos elétricos de marcas como BMW, Nissan, Honda, mas também o novo Camião de Reciclagem feito a partir de 80% de plástico bio-circular certificado pelo ISCC (abordagem de equilíbrio em massa).

E ainda brinquedos Popular Action Drivers que utilizam pelo menos 40% de plástico bio-circular certificado pelo ISCC (abordagem de equilíbrio em massa), bem como o lançamento de mais produtos fabricados de forma a serem reciclados, através da incorporação de eletrónica de fácil remoção e reciclagem em todos os brinquedos Action Drivers™ e no novo Camião de Reciclagem.

Matchbox créditos: Mattel

Serão ainda desenvolvidos conteúdos multimédia, nomeadamente no formato de vídeo, que têm como objetivo auxiliar pais a educar os seus filhos acerca dos benefícios dos veículos elétricos.

“Na Mattel, estamos focados em desenvolver produtos e embalagens inovadores que sejam melhores para o nosso planeta, integrando materiais e princípios mais sustentáveis de gestão de produtos e design circular”, afirma Pamela Gill-Alabaster, Diretora Global de Sustentabilidade da Mattel.

“Estes novos produtos da MEGA e da Matchbox demonstram o nosso compromisso com o nosso objetivo de 2030 em alcançar materiais plásticos 100% reciclados, recicláveis ou bio-based em todos os nossos produtos e embalagens e criar um futuro mais sustentável para a próxima geração”.

Brincadeiras mais sustentáveis

A Mattel é a primeira empresa de brinquedos a trabalhar com a SABIC, líder global na indústria química, numa abordagem de equilíbrio em massa – projetada para devolver matérias-primas renováveis de segunda geração a novas aplicações de plástico de alta qualidade.

A Mega Blocks e a Matchbox fazem também parte da Mattel PlayBack, um programa de renovação de brinquedos lançado nos EUA, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido em 2021, projetado para recuperar e reutilizar materiais valiosos de brinquedos da Mattel antigos.

Com o compromisso de encorajar comportamentos mais sustentáveis e padrões de brincadeiras mais amigos do ambiente, a Mattel disponibiliza ainda novos recursos no seu site que, em homenagem ao Mês da Terra, se encontra repleto de conteúdos focados na sustentabilidade ao longo do mês de abril, o site contará com perfis de "Heróis do Planeta”, factos sobre ecossistemas, um guia sobre "Como Falar com os Seus Filhos Sobre As Alterações Climáticas", atividades DIY de eco-artesanato e listas de filmes e livros relevantes para alargar o processo de aprendizagem.

A expansão da oferta faz parte de uma crescente lista de lançamentos que vão caminhando até ao objetivo corporativo da Mattel de usar materiais plásticos 100% reciclados, recicláveis ou bio-based em todos os produtos e embalagens até 2030.

Outros produtos incluem a Barbie® Loves the Ocean, a sua primeira linha de bonecas de moda feita a partir de plástico reciclado retirado do oceano; Fisher-Price® Rock-a-Stack e os Primeiros Blocos do Bebé da Fisher-Price®, feitos a partir de plásticos bio-based.

Uno® Nothin' But Paper, o primeiro baralho Uno® totalmente reciclável, que exclui o celofane dos materiais da embalagem, e três conjuntos Mega Blocks lançados previamente, feitos a partir de plásticos bio-based.