Em comunicado, a Agência Europeia do Ambiente dá conta de que, de acordo com dados ainda provisórios, no ano a média de emissões de dióxido de carbono dos mais de nove milhões de novos automóveis de passageiros adquiridos foi 108.2 gramas de CO2 por quilómetros, abaixo dos valores médios de 2021.

Em simultâneo houve um aumento na compra de automóveis elétricos e em 2022 um em cada quatro automóveis vendidos era elétrico, representando um aumento de 23% face ao ano anterior.

Em 2022 também foram adquiridas pelos cidadãos europeus cerca de um milhão de carrinhas e a média de emissões foi de 185,3 gramas de CO2 por quilómetro, também abaixo dos valores médios de 2021.

Em linha com os carros ligeiros de passageiros, houve um aumento na compra de carrinhas totalmente elétricas.