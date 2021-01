Cerca de meio milhão de pessoas quer começar 2021 com uma mudança. Seja no plano alimentar ou até mesmo no estilo de vida, há algo que une esta intenção: evitar, na medida do possível, produtos de origem animal. O desafio mundial Veganuary (Vegan+January) voltou a bater recordes, angariando o dobro das assinaturas conseguidas em 2020.

Evitar o sofrimento animal e reduzir a pegada ecológica são as principais razões de quem se autopropõe deixar de consumir laticínios, ovos, carne, peixe e mel, sem esquecer que também há quem o faça em prol da saúde.

Em Portugal, “mais de dez mil pessoas” já se registaram no Desafio Vegetariano, segundo a coordenadora da campanha, Elisa Nair Ferreira.

Os que aceitarem o convite de iniciar uma dieta de base vegetal, receberão durante um mês “e-mails informativos, receitas fáceis e saborosas, acesso a um grupo privado e informação profissional dada por uma equipa de nutrição”.

Elisa sublinha que estas dicas ficam disponíveis online durante todo o ano, no site da iniciativa.

Lembrar que a Associação Vegetariana Portuguesa também disponibiliza um guia para dar os primeiros passos numa dieta vegetal, com conselhos, por exemplo, sobre como “veganizar” algumas receitas tradicionais portuguesas.

​“Uma dieta vegetariana, desde que bem planeada, é saudável, adequada e poderá ser benéfica para a saúde, nomeadamente na prevenção e tratamento de algumas doenças”, lê-se num guia do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direcção-Geral da Saúde, divulgado em 2015.

O documento é um manual com linhas de orientação para quem pretende alterar a alimentação. Consultar um profissional de saúde de forma a acautelar possíveis carências alimentares e fazer uma transição de forma faseada são alguns dos conselhos dados pela DGS.