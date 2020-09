Sketch for Survival é uma ideia da Explorers Against Extinction, uma instituição de caridade dedicada à conservação sediada no Reino Unido.

O ano passado, esta exposição de arte especial atraiu mais de 10.000 visitantes e as obras de arte vendidas angariaram mais de 50.000 libras que ajudaram a financiar projetos de conservação de primeira linha na Indonésia, Uganda e Zimbábue.

O objetivo da exposição não é só o de arrecadar fundos, mas também o de consciencializar sobre uma série de questões, incluindo o comércio ilegal de animais selvagens e a perda de habitat.

Sketch for Survival compreende duas coleções: a coleção "Invitational" que inclui obras de arte doadas por apoiantes profissionais e celebridades, como Dame Judi Dench, Joanna Lumley, Sir Ranulph Fiennes e Stephen Fry.

A coleção "Introducing" apresenta apenas 100 obras de arte selecionadas de todas as recebidas através de uma competição gratuita. Pela primeira vez, este ano a competição foi aberta a menores de 16 anos.

As crianças que participaram no concurso tinham idades entre seis e 15 anos e vieram de vários destinos no mundo, incluindo Reino Unido, Malásia, Índia, Paquistão, China, Qatar, Austrália e Irão.

Veja aqui algumas das obras de arte realizadas por crianças de várias partes do mundo:

Amber May, de Hereford, Reino Unido, luta para aprender, especialmente ler, mas adora arte, dança e todas as coisas selvagens. Os seus pais, que vêm do Zimbábue, incentivam a sua paixão pelo mundo natural. O "Cute Red Panda" de Amber, em aguarela, foi enviado para a competição durante o confinamento, pouco antes de comemorar o seu sétimo aniversário.

Amber disse: “Eu gosto dos pandas vermelhos porque são fofos. Eu também gosto das riscas vermelhas na cauda e como elas parecem realmente amigáveis. Quando a minha mãe me contou que eles estavam quase extintos, fiquei muito triste e foi por isso que desenhei um deles".

A obra de arte de Amber foi uma das 677 inscritas no concurso.

A curadora da Explorers Against Extinction, Sara White, afirmou: “Este ano houve um número recorde de inscrições. O padrão tem sido excepcionalmente alto, embora nenhuma das obras de arte das crianças tenha sido selecionada entre as 100 últimas, estávamos ansiosos por ver a sua contribuição".

E acrescentou: “Ficamos tão impressionados com a arte das crianças que decidimos lançar um concurso de apresentação dedicado ao Sketch for Survival Junior no próximo ano”.

Entre as inscrições das crianças estava uma pintura de Momo, de sete anos, de Xangai, China. Momo adora observar a vida selvagem no Shanghai Wildlife Park e espera captar a beleza do mundo através da pintura.

Momo escreveu no seu formulário de inscrição: "Em 2020, um vírus está a devastar o mundo. De acordo com os cientistas, o vírus vem de animais selvagens. Perdemos muitas pessoas amigas e estamos tristes. Os animais são meus amigos e eles dizem: não sou saboroso, vamos antes ser amigos!".

Os organizadores ficaram impressionados com as palavras de Momo. “Aqui está uma criança chinesa de sete anos a criar um mote para o século 21: o consumo de animais selvagens tem de parar. Pangolins, tartarugas, tubarões, são apenas algumas das centenas de espécies que estamos a comer até à extinção”.

As coleções Sketch for Survival, incluindo algumas das obras de arte das crianças, podem ser vistas em explorersagainstextinction.co.uk até 22 de novembro de 2020.