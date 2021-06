Com um baralho e uma embalagem 100% recicláveis, a nova versão do jogo de cartas UNO “trocou a película de celofane por papel certificado pela Forest Stewardship Council (organização não governamental), e utiliza cola à base de água e tinta à base de soja, uma alternativa sustentável, que resulta em cores ricas, naturais e não tóxicas”, salienta em comunicado a Mattel Inc., empresa que comercializa este jogo de mesa.

A dinâmica do UNO “Totalmente em papel” é idêntica à da sua variante mais clássica, criada em 1971, oferecendo cartas de Joker e de desafio que permitem mudar o ritmo do jogo, com o objetivo de incentivar as dinâmicas em família e/ou entre amigos.

A versão amiga do ambiente de um dos jogos de cartas mais populares do mundo, encontra-se atualmente disponível em todos os principais pontos de venda da marca em Portugal com o preço recomendado de 9,99 euros.