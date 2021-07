DbyD, a nova marca de óculos acaba de ser lançada e apresenta uma coleção de armações de bio-acetato. Inspirada pelo minimalismo e consumo responsável e sustentável, a marca transgeracional oferece modelos graduados e óculos de sol, para homem e mulher.

“Fazemos mais com menos, removendo tudo o que não é necessário para criar óculos inteligentes, simples e duradouros”

A DbyD procura que os consumidores adotem uma vida completa e equilibrada, juntando a estética da coleção de bio-acetato com a celebração pela liberdade. Para além da estética dos modelos, a sustentabilidade reflete-se na origem dos materiais com os quais as armações são feitas.

Coleção de bio-acetato DbyD, um minimalismo requintado:

DbyD é sinónimo de armações de longa duração para todas as estações do ano, combinando tons neutros inspirados na natureza e design intemporal.

Para manter a coleção reduzida ao essencial, qualquer uso desnecessário no processo de design foi eliminado, encontrando-se o logotipo DbyD gravado nas hastes das armações e excluídos os pinos de metal ou outros detalhes.

Idealizados para se adaptar a todas as formas de rosto, os modelos de óculos de sol combinam estilos clássicos e contemporâneos, juntando ainda, o seu design minimalista e reduzido com a aparência de cada pessoa.

Como parte do compromisso da marca em diminuir o seu impacto ambiental, a DbyD usa bio-acetato nas suas armações. Este material é composto por fibras de algodão e polpa de madeira, combinado com um plastificante criado a partir de fontes naturais. Sendo biodegradável e reciclável deriva totalmente de materiais renováveis e a madeira é obtida e renovada, seguindo os princípios do FSC.

A coleção DbyD Bio-acetato conta com 6 armações para homens e mulheres em cores naturais de bege e em tons de tartaruga subtilmente contrastantes, desde o verde-claro até ao azul-acinzentado e terracota. Os modelos incluem armações arredondadas e intemporais com estilos delicadamente trabalhados, ligeiramente grandes e com um toque moderno e clássico.

A responsabilidade e compromisso DbyD está presente em toda a cadeia de produto: matéria-prima, design, produção, transporte, distribuição e fim de vida do produto. Lançou também uma análise de ciclo de vida para medir o impacto ambiental de um par de óculos, principalmente em relação à pegada de carbono e consumo de água.

Atualmente, as coleções usam 64% de materiais sustentáveis nos modelos graduados e materiais 100% sustentáveis ​​nos óculos de sol, comprometendo-se a ser totalmente transparente com os materiais que utiliza, para promover escolhas mais amigas do ambiente aos clientes.