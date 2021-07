A L’Oréal Paris está cada vez mais comprometida com o ambiente e por isso lançou recargas Ecopacks do shampoo Elvive com 80% menos de plástico. Agora as Gamas Color Vive e Dream Long já estão disponíveis em embalagens sustentáveis.

Para além de terem 80% menos plástico, quando comparados com duas embalagens clássicas de 250 ml, estes Ecopacks económicos e ecológicos possuem 500 ml de produto, oferecendo mais quantidade de shampoo a um preço mais acessível. A somar, a sua criação permite que o peso dos materiais de produção seja menor.

Mantendo a qualidade dos seus produtos, a L’Oréal Paris pretende ainda que, até 2025, 100% das embalagens sejam recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis.

Recorde-se que em 2020, através da uma parceria inovadora, a LanzaTech, a Total e a L’Oréal produziram os primeiros frascos sustentáveis, do mundo, feitos a partir de emissões de carbono capturadas e recicladas. Já no mês passado a marca anunciou o lançamento do primeiro frasco cosmético feito de plástico inteiramente reciclado utilizando tecnologia enzimática.