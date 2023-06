No mês em que se assinala o Dia Mundial do Ambiente, e depois de ter inaugurado uma exposição nesse mesmo dia que pretende estimular o debate sobre a importância e o impacto ambiental da regeneração do plástico, o Centro Colombo abre agora os bastidores de tratamentos de resíduos a escolas e à comunidade. Esta inédita realiza-se nos dias 20 e 21 de junho, para escolas, e dia 24 de junho para toda a comunidade.

Nos dias 20 e 21, as visitas guiadas são dedicadas a quatro turmas dos alunos do 1º ciclo do Real Colégio de Portugal. Nesta visita, as crianças começam por assistir a um filme nas salas de cinema do Centro e ficam depois a conhecer as várias estações de tratamentos e os vários processos que acontecem diariamente no Centro Colombo. A visita termina na Praça Central onde está a exposição da 13.ª edição da A Arte Chegou ao Colombo, Regener’art que este ano é composta por 124 Caracóis feitos a partir de plástico regenerado e regenerável. Numa experiência sensorial única, estas peças gigantes estão espalhadas pelo centro da Praça e pelas colunas num convite intuitivo à interação dos visitantes.

Já no dia 24 de junho, a visita aos bastidores de tratamento de resíduos estende-se a toda a comunidade. Com a duração de aproximadamente uma hora, as visitas guiadas estão marcadas para as 11h00 e para as 12h00, são gratuitas e a inscrição deve ser realizada aqui.

A visita da comunidade começa no Piso 2, na Praça da Restauração e conduz os visitantes à sala de resíduos, ao Cais, terminando, igualmente, na Praça Central para visita da exposição Regener’art.