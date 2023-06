Os visitantes do Atrium Saldanha podem, ao longo do mês de junho, visitar uma exposição que sensibiliza para o combate ao consumo excessivo e ao desperdício. A mostra “Transformar Lixo em Arte” traduz-se numa exposição de peças construídas pelos alunos do 12º ano das Oficinas de Artes da Escola Secundária de Camões, António Castelo e muitos outros autores que se juntaram.

Os artistas por trás das peças utilizaram materiais reciclados como vidro, cartão, cadeiras, mesas, latas e muitos outros objetos de uso doméstico. A partir do lixo, construíram várias peças de arte que estão agora expostas no Piso 0, do Atrium Saldanha. “Através da exibição destas peças, o centro comercial convida os seus visitantes a refletirem sobre o desperdício e o consumo excessivo que faz parte do dia a dia”, anuncia aquele centro gerido pela Sonae Sierra.