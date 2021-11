A iniciativa envolve um investimento de cerca de 24 mil euros, promovida pela autarquia e financiada pelo Fundo Ambiental.

Neste projeto estão previstas ações de erradicação e controlo preventivo da erva-das-pampas (Cortaderia sellona), que é considerada “uma praga, nomeadamente em zonas do concelho onde a sua presença tem vindo a tornar-se mais evidente”, refere o município numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Uma das zonas onde a presença desta espécie é mais evidente é na área envolvente à Zona Industrial da Relvinha, freguesia de Sarzedo.

O projeto contém ainda ações de mapeamento, de deteção precoce e resposta rápida, bem como ações de restauro ecológico, recorrendo à plantação de espécies autóctones.

Segundo aquele município do interior do distrito de Coimbra, estão ainda previstas ações de sensibilização da população, uma vez que a utilização desta “espécie como ornamento é ainda vulgar, tanto da planta em vida (jardinagem) como de material vegetal (flores para decoração), graças às suas plumas brancas e vistosas”.

O financiamento de 20 mil euros resulta da candidatura submetida pelo município de Arganil ao aviso do Fundo Ambiental.

O protocolo de financiamento foi assinado no dia 29 de outubro.

“Este projeto vai permitir complementar o trabalho que tem vindo a ser realizado pela autarquia no que diz respeito ao controlo de espécies exóticas invasoras, através, nomeadamente, da implementação e participação em projetos promovidos pelo Clube Ciência Viva, do agrupamento de escolas de Arganil, em parceria com a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC - IPC) e com o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra (CFE)”, disse, citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa.

Como reforço deste “trabalho de cooperação institucional”, o município integrou recentemente “a aliança estratégica transnacional de luta contra esta espécie exótica invasora, no âmbito do projeto internacional LIFE Stop Cortadeira”.