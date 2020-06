No dia 5 de junho, a Herdade dos Grous divulga práticas ambientais que tem implementado no seu processo produtivo através das suas contas no Facebook e Instagram.

O evento que decorre no Dia Mundial do Ambiente é dirigido a clientes, fornecedores, instituições, associações parceiras e seguidores nas redes sociais.

A Herdade dos Grous comemora a data todos os anos com iniciativas presenciais, mas não sendo possível em 2020 por causa da pandemia decidiu alargar as atividades ao público em geral para mostrar que é possível ter práticas agrícolas sustentáveis.

Na Herdade dos Grous, assumimos a missão de produzir produtos de forma sustentável e responsável para salvaguardar o ambiente e reduzir a nossa pegada de carbono. Sustentabilidade e natureza são os pilares do nosso projeto.

A Herdade dos Grous é um dos 411 produtores que integra o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), um projeto da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, organismo que controla, protege e certifica os vinhos do Alentejo.