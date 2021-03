Emily Alexandra Guglielmo - conhecida internacionalmente como The American Mermaid/Sereia Americana - cresceu com um pai que a levava à praia em vez de ir ao centro comercial.

A sua profunda e duradoura ligação com o oceano inspirou a sua linha de cosméticos Emily Alexandra Cosmetics, com produtos à prova de água, veganos, sem crueldade e amigos do oceano, e uma organização sem fins lucrativos focada na água, a SupportingWater.org.

Acreditando que a água potável é um direito humano básico, Emily aproveita os mais novos desenvolvimentos em tecnologia para fornecer água potável aos necessitados através de patrocínios e missões conjuntas a comunidades em todo o mundo.

Emily sabia que mudanças tinham que ser feitas para evitar que produtos de higiene do dia a dia penetrassem no ecossistema marinho, e que essa mudança era crítica para a sobrevivência do seu amado oceano. Enquanto viaja pelo mundo realizando espetáculos de sereias e promovendo a Emily Alexandra Cosmetics, espalha igualmente a palavra sobre a preservação dos oceanos. Além disso, a sua empresa doa uma parte dos lucros de cada compra de cosméticos para financiar iniciativas mundiais de água potável da SupportingWater.org.

Emily gosta de lembrar àqueles que encontra que as sereias têm sido durante séculos um símbolo da ligação dos humanos com o oceano. Depois de ter ouvido falar da iniciativa The 1000 Mermaids Artificial Reef Project & Gallery of 1000 Mermaids - um monumental projeto público de Eco-Art na forma de uma instalação de recife artificial, sendo criada por corpos de pessoas reais no forma de sereias em módulos de recife artisticamente trabalhados para o oceano que permitirão que a sua semelhança e legado vivam para sempre no fundo do mar.

A missão da 1000 Mermaids Reef Project é melhorar os habitats marinhos e expandir as populações de pescadores, proporcionando oportunidades criativas, económicas e educacionais para o benefício, educação e diversão dos residentes, estudantes e visitantes.

No dia 29 de março celebrou-se Dia Internacional da Sereia, a data perfeita para Emily anunciar a escultura criada à sua semelhança e que faz agora parte da 1000 Mermaids Reef Project, e que foi colocada no fundo do mar, na costa sul da Florida.