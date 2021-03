10 presentes sustentáveis, alguns deles reutilizáveis, para oferecer no Dia do Pai

A consciência humana tem vindo a mudar nos últimos anos, ainda que nem sempre à velocidade que muitos ambicionariam. Mas o paradigma hoje é outro e os exemplos sucedem-se, como pode comprovar de seguida. São cada vez mais as marcas e as empresas com preocupações sustentáveis, pelo que, na hora de eleger uma prenda para aquela que é uma das pessoas mais importantes da sua vida, o seu pai, não tem desculpas para não privilegiar produtos que protegem o meio ambiente.

1. Eau de toilette recarregável

O conceito não é novo mas a Dior Parfums está a apostar nele em força para alavancar as vendas da eau de toilette Sauvage. Nas redes sociais, são muitas as publicações patrocinadas que promovem o novo sistema de recargas que possibilita aos consumidores manterem o frasco de vidro original e adquirirem apenas o perfumante numa embalagem reutilizável.

2. Roupa sustentável

Em plena comemoração do seu trigésimo-quinto aniversário, a marca de vestuário, calçado e acessórios Dockers tem investido, nos últimos anos, em sustentabilidade e em inovação sem nunca perder de vista o estilo que a caracteriza. A coleção de primavera/verão 2021 da etiqueta californiana não é exceção. Para além de privilegiar materiais mais ecológicos e métodos de produção menos poluentes, associou-se à associação criada pelo ativista Jon Rose, num projeto a longo prazo, ajudando a fornecer água potável às comunidades onde as suas roupas são produzidas.

3. Cosmética natural

A Greensense é uma marca de cosmética natural e vegana, que nasceu da crescente procura por produtos saudáveis e sustentáveis que se tem vindo a registar nos últimos anos. Formulada com ingredientes biológicos, aposta fortemente na vertente ecológica dos dermocosméticos que desenvolve, desde o processo de produção às embalagens, sem esquecer as caixas e os autocolantes que acompanham os produtos. As propostas que a marca desenvolveu para o Dia do Pai são originais e versáteis.

4. Garrafas térmicas em aço inoxidável

Anualmente, milhares de recipientes de plástico vão parar aos oceanos, pelo que são cada vez mais as marcas que optam por materiais recicláveis e/ou reutilizáveis. A marca francesa Le Creuset, fundada por dois belgas em 1925, lançou recentemente uma nova coleção de garrafas térmicas em aço inoxidável, perfeitas para levar para todo o lado.

De linhas estilizadas, estão disponíveis em nove tons, sete brilhantes e dois mates. Têm 500 mililitros de capacidade e permitem manter os líquidos frios até 24 horas e os quentes até 12 horas. As embalagens em que são comercializadas usam materiais reciclados e o plástico necessário foi substituído por um derivado 100% reciclável.

5. Perfumante responsável

Gentleman Givenchy Eau de Toilette Intense, uma interpretação absolutamente viciante da íris com um toque amadeirado, é uma homenagem artística a Hubert de Givenchy. Um perfume inebriante, com um renovado sentido de irreverência e elegância, que desafia os códigos instituídos. O frasco, de uma tonalidade azul noite, foi redesenhado de modo a reduzir drasticamente a quantidade de vidro necessária para o seu fabrico.

Na versão de 60 mililitros, a dimimuição foi de 16%. Na de 1000 mililitros, essa redução chega aos 30%. A cartonagem, elaborada a partir de cartão reciclável, provém de fontes geridas de forma sustentável e o seu próprio rótulo recomenda a reciclagem. Criada por Nathalie Lorson e Olivier Cresp, a mesma dupla de perfumistas que está por detrás dos anteriores perfumes da linha, esta fragrância leve e fresca é assertivamente masculina.

6. Gin ecológico

No ano em que celebra 200 anos de herança de destilação, a marca Beefeater acaba de lançar uma nova garrafa de Beefeater London Dry com um visual mais premium e contemporâneo, feita a partir de vidro 100% reciclável. A antiga tampa de plástico também foi substituída por uma mais sofisticada, em alumínio gravado.

O rótulo deixou de ser em PVC e passa agora a ser feito de papel. O novo método de produção da nova Beefeater London Dry permite, segundo a marca de espirutuosas britânica, remover do processo de produção 410 toneladas de plástico por ano, o que equivale a cerca de 17 milhões de garrafas descartáveis.

7. Calçado reaproveitador

Práticas, versáteis e (muito) confortáveis, as novas sandálias unissexo Levi's Cadys e Levi's Thaoe, outra das ideias de prendas ecológicas a considerar, são feitas com materiais sustentáveis. As revolucionárias solas, desenvolvidas em parceria com a empresa Bloom, têm na sua composição 20% de biomassa de algas. Para além disso, usam poliéster reciclado, tal como a icónia etiqueta da marca de roupa, calçados e acessórios norte-americana, que também tem vindo a apostar em materiais e formas de produção mais ecológicas.

8. Dermocosmética eco-consciente

Atenta às preocupações ambientais dos consumidores, a marca de dermocosmética francesa La Roche-Posay desenvolveu, nos últimos meses, dando seguimento à estratégia adotada nos últimos anos, novas embalagens mais sustentáveis e amigas do ambiente com novos formatos eco-conscientes com certificação FSC para dois dos seus produtos mais vendidos da famosa gama Lipikar, a versão de 200 mililitros de Lipikar AP+M e Lipikar Surgras Pain.

O plástico branco original foi substituído por uma embalagem composta, maioritariamente, por fibras de cartão, contendo menos 45% de plástico comparativamente a um tubo comum. Outra novidade é a reformulação de Lipikar Surgras Pain, que deixa de ter qualquer elemento de plástico, passando a caixa do sabonete a ser feita de cartão reciclado. A marca tinha lançado anteriormente formatos recarregáveis de Lipikar Óleo Lavante AP+ e de Lipikar Syndet AP+.

9. Vestuário circular

Prolongar a vida útil do produto, permitir a reutilização futura e inspirar a reciclagem criativa são três dos pilares por detrás da Luv The World, uma coleção cápsula que a Tommy Jeans, uma das marcas de Tommy Hilfiger, desenvolveu para a primavera/verão de 2021. Partindo da visão de criar uma moda que não desperdiça e acolhe todos, esta gama unissexo apresenta peças em algodão 100% reciclado e etiquetas penduradas que ilustram formas de dar uma nova vida aos produtos após a sua utilização.

10. Produtos de higiene e cuidados capilares conservacionistas

As novas embalagens reutilizáveis de H&S, Pantene, Herbal Essences e Aussie, marcas da Procter & Gamble (P&G), são em 100% alumínio e integram um sistema de recargas também ele reciclável. Já disponíveis no mercado nacional, são fabricadas com 60% menos plástico por mililitro de champô, comparativamente a uma embalagem de champô tradicional. Esta opção é pioneira no que toca à utilização deste tipo de embalagem mais amiga do ambiente em grande escala no continente europeu.

Através da introdução do novo sistema de recarga com embalagens 100% recicláveis, a multinacional norte-americana conta reduzir a utilização de plástico virgem em 50% e espera vir a produzir menos de 300 milhões de garrafas de plástico por ano, já a partir de 2021. Nesta primeira fase, estão abrangidos pela iniciativa o Champô Repara & Protege de Pantene, o Champô Clássico H&S, o Champô Reparação Óleo de Argão de Marrocos de Herbal Essences e o Champô Miracle Moist de Aussie.