Os oceanos são fonte de vida, abrigando uma vasta parcela da biodiversidade e fornecendo recursos naturais preciosos para a sobrevivência de comunidades costeiras.

Todavia, a superexploração dos biomas marinhos, a gestão inadequada do lixo e do esgoto e padrões produtivos altamente poluentes ameaçam a saúde dos mares. Atualmente, cerca de 40% dos oceanos são considerados densamente afetados por ações do homem.

A ONU propõe dez atitudes que cada um de nós pode tomar para ajudar a reverter este cenário:

1. Pare de beber água em garrafas de plástico

Provavelmente já comprou uma garrafa de água e deitou-a fora logo depois de bebê-la. Por dia, milhões de pessoas em todo o mundo estão a fazer exatamente a mesma coisa. A taxa média global de reciclagem de plástico é de 25%, o que significa que um volume enorme de lixo plástico vai parar aos oceanos — e, acredite, muitos destes resíduos são garrafas descartáveis de água.

São necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa plástica se decomponha e desapareça do meio ambiente. Já pode imaginar as consequências para a natureza. Em vez de continuar a consumir este tipo de produto, substitua-o por uma garrafa de aço inoxidável que não seja descartável.

2. Não deite beatas de cigarro na rua

Cigarros fazem mal aos humanos, mas sabia que também fazem mal aos oceanos?

Por ano, 4,5 trilhões de beatas de cigarro são deitas no lixo a nível global. Assim como as garrafas plásticas, muitas delas vão parar ao mar e praias. Filtros de cigarro têm, na sua composição, milhares de substâncias químicas, que podem matar peixes marinhos e de água doce. Se fuma, jogue a sua beata numa lata de lixo e não no chão da rua.

3. Faça escolhas mais conscientes quando comer marisco

Com a procura global por peixe a crescer a cada ano, locais de pesca no mundo estão a entrar em colapso por causa de práticas pesqueiras insustentáveis. Quando comprar peixe, tenha a certeza de que se trata de peixe capturado ou criado de uma forma ambientalmente responsável.

4. Diminua a sua pegada de carbono

Os oceanos absorvem mais de 25% das emissões de dióxido de carbono geradas pelo homem. Mas não sem consequências. O resultado é a "acidificação" das águas marinhas, um fenómeno que ameaça uma ampla gama de espécies. Combater a acidificação marinha é igual a combater as mudanças climáticas: precisamos de reduzir as emissões de CO2.

A nível individual, isso significa optar por se deslocar de bicicleta ou transporte público em vez de usar o carro; diminuir o consumo geral de energia; usar fontes de energia "verdes", como energia solar e eólica; e fazer escolhas mais conscientes sobre o que comer e o que comprar.

5. Não use copos, talheres nem palhinhas descartáveis de plástico

Mais de 50% das tartarugas marinhas morrem por ingerir alguma forma de lixo. Cerca de 90% de todo o lixo que flutua nos oceanos é plástico. Estudos mostram que, diariamente, a população dos Estados Unidos usa e deita fora 500 milhões de palhinhas.

Algumas estimativas apontam que, se não for diminuído o ritmo com que se descartam itens como copos, talheres, sacos, palhinhas e garrafas descartáveis, os oceanos terão até 2050 mais plásticos que peixes, e 99% das aves marinhas terão ingerido o material.

Escolha produtos que sejam reutilizáveis.

6. Seja um consumidor informado

Com o esgoto, microplásticos da sua pasta de dentes, produtos de higiene e roupas são lançados ao mar. Ainda é impossível retirá-los dos oceanos por causa do seu tamanho pequeno. Pesquisas indicam que pelo menos 51 trilhões de partículas de microplástico já estejam nos nossos mares atualmente.

Isto coloca em risco não apenas os animais que ingerem este lixo, mas também os humanos, que comem o material ao consumir frutos do mar.

Ao comprar produtos de cuidado pessoal, evite os que contêm micropartículas. Para isso, basta verificar a lista de ingredientes. Se contiver polipropileno, polietileno, tereftalato de polietileno ou metacrilato de polimetilo, não compre.

7. Organize uma limpeza de praia

Provavelmente verá a poluição marinha em primeira mão se for à praia mais próxima de si. Pedaços de plástico, como tampas de garrafa ou palhinhas, são frequentemente encontrados na costa. Que tal levar os seus amigos e os amigos deles para uma coleta de lixo? Lembre-se de se assegurar que o material recolhido seja descartado de uma maneira sustentável, de modo que os resíduos não cheguem, pela segunda vez, ao mar.

8. Evite embalagens e sacos plásticos

Até aqui já percebeu que o plástico destrói os oceanos. Quando for ao supermercado, use sacos de papel em vez das de plástico quando for guardar as compras. Prefira produtos que vêm embalados em vidro ou papel aos que chegam já em embalagens plásticas para o consumidor.

9. Cuide do seu animal doméstico com responsabilidade

Se tem um animal de estimação, é muito provável que tenha causado algum mal aos ecossistemas oceânicos sem nem saber. Os resíduos das caixas de areia dos gatos são muito destrutivos para a vida marinha. Portanto, não os despeje na sanita, pois estes vão parar ao mar ao longo da cadeia de esgotos.

Ao comprar ração, tenha a certeza de que o produto está livre de ingredientes que não sejam ambientalmente responsáveis.

Se tiver um aquário, evite comprar peixes de água salgada capturados de ambientes silvestres.

Nunca solte peixes de aquário, que não são nativos da região, no mar. Embora possa parecer uma ótima ideia, a iniciativa pode ter impactos negativos consideráveis para a vida marinha nativa.

10. Apoie uma organização que proteja a vida marinha

Toda a vida marinha — das tartarugas aos corais e focas — está ameaçada. A acidificação dos oceanos, a perda de habitats, espécies invasoras, poluição e sobrepesca são os principais fatores responsáveis por reduzir a biodiversidade dos nossos oceanos. Se se preocupa com a vida no fundo do mar e se se preocupa consigo mesmo, doe tempo ou dinheiro a uma organização que ajudará a combater estes problemas.

Fonte: Edmar Ricardo Lastoria @ticolastoria